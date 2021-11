NEOS: Gratulation an Christoph Schneider als neuer Landessprecher von NEOS Burgenland

Beate Meinl-Reisinger: „Ich gratuliere Christoph Schneider zu seiner Wahl und bedanke mich von ganzem Herzen bei Eduard Posch.“

Wien (OTS) - „Ich gratuliere dem neuen NEOS-Landessprecher Christoph Schneider ganz herzlich zu seiner Wahl und wünsche ihm alles Gute und viel Erfolg für seine neue Aufgabe. Als Kapitän einer Fußballmannschaft weiß er, wie man eine Mannschaft zusammenhält und zum Erfolg bringt. Davon kann und wird NEOS Burgenland mit Sicherheit profitieren“, betont NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger anlässlich der heutigen Landesmitgliederversammlung Burgenland.



„Besonders wichtig ist es mir aber, mich bei Eduard Posch zu bedanken, der seit 2014 Landesprecher und eine so starke Stimme für mehr Freiheit und Demokratie im Burgenland war und ist – in einem Bundesland mit absoluter Mehrheit für eine Partei ist das so dringend notwendig. Er hat den Weg für eine Politik der neuen Generation bereitet und kann jetzt beruhigt das Staffelholz weitergeben. Christoph Schneider und NEOS Burgenland bauen darauf auf und arbeiten jetzt mit aller Kraft dafür, dass NEOS im Burgenland weiter Wurzeln schlagen werden“, so Beate Meinl-Reisinger.



