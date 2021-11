FPÖ-Angerer/Darmann: Regierung ist dabei, das totale Chaos auszulösen!

Erwarten Veto von LH Kaiser, sonst bricht Notstand in Spitälern und Pflegeheimen sowie bei der Versorgung aus

Klagenfurt (OTS) - „Die türkis-grüne Bundesregierung ist dabei, mit ihren Maßnahmen, das totale Chaos auszulösen. Wir erwarten ein Veto von LH Peter Kaiser bei der morgigen Sitzung der Regierung mit den Landeshauptleuten“, erklären der Kärntner FPÖ-Landesparteivorsitzende NRAbg. Erwin Angerer und Klubobmann Mag. Gernot Darmann.

„Von größter Dringlichkeit ist eine Verlängerung der bisherigen Zutrittsregelungen am Arbeitsplatz. Wenn am Montag, wie geplant, Arbeitnehmer nur mit einem zertifizierten Test ihre Arbeit beginnen dürfen, können viele Lebensmittelgeschäfte nicht aufsperren und notwendige Arbeiten können nicht begonnen werden. In vielen Regionen ist es für die Menschen unmöglich, am Sonntag einen Antigentest oder PCR-Test zu machen, sodass sie Montag früh notgedrungen ohne Bestätigung dastehen. Laut Verordnung dürfen sie dann nicht ihren Job machen“, warnen Angerer und Darmann.

Das könne zu massiven Schäden für die Wirtschaft und zu Versorgungsengpässen führen. „Wir brauchen praxis- und lebensnahe Hygieneregeln. Lassen wir es nicht zu, dass die Regierung mit praxisfremden Auflagen das Gemeinwesen ruiniert“, appellieren Angerer und Darmann.

Noch dramatischer sei die Lage im Pflege- und Gesundheitswesen. „Gesundheitsminister Mückstein hat wohl keine Minute darüber nachgedacht, was er mit einer Impfpflicht in diesem Sektor anrichtet. „Es gibt in Kärntens Spitälern rund 500 Mitarbeiter, die sich nicht impfen lassen wollen und mindestens genauso viele in den Pflegeheimen. Wenn die Regierung verbietet, dass diese ihre Patienten und Klienten versorgen, provoziert sie einen noch nie dagewesenen Notstand in der Versorgung“, warnen Angerer und Darmann abschließend.

