„Hohes Haus“ am 14. November in ORF 2

Aktualisierte Themenliste

Wien (OTS) - Rebekka Salzer präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 14. November 2021, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Wieder Lockdown

Die 4. Welle der Corona-Pandemie mit täglich neuen Höchstwerten an infizierten Personen bringt die Gesundheitseinrichtungen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Nach einer, wie Mediziner, Virologen und Statistiker sagen, zulangen Phase des Zuwartens, fallen jetzt die politischen Entscheidungen Schlag auf Schlag. In Salzburg und Oberösterreich wird es ab Montag einen Lockdown für Ungeimpfte geben. Für eine Ausweitung auf ganz Österreich könnte am Sonntag der Hauptausschuss des Nationalrates die gesetzliche Grundlage schaffen. Verfassungsrechtler sind skeptisch. Die Opposition geht mit der Regierung und einigen Landeshauptleuten hart ins Gericht.

Gast im Studio ist Gerald Loacker, Klubobfrau-Stellvertreter und Sozialsprecher der NEOS

Klimabonus – Klimamalus

Am Donnerstag, den 18. November wird der Nationalrat das Budget 2022 und den weiteren Fahrplan für die folgenden Jahre beschließen. Neben einer Lohnsteuersenkung sind die CO2-Bepreisung sowie Klimabonus und Klimaticket die Schwerpunkte des Budgets. Vor allem aber am Klimabonus scheiden sich die Geister. Susanne Däubel mit einem Lokalaugenschein.

Ein Jahr vor Wiedereröffnung

In knapp einem Jahr, am Nationalfeiertag 2022, soll das renovierte Parlament an der Wiener Ringstraße eröffnet werden. Dann werden fünf Jahre zu Ende gehen, in denen das Parlament im Ausweichquartier in der Hofburg getagt hat. Sehr viel hat sich verändert im Haus am Ring. Claus Bruckmann mit einem Baustellenbesuch.

http://presse.ORF.at