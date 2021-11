„PULS 4 Spezial: Der Corona Impfcheck – Alle Antworten auf Ihre Fragen“ am Sonntag, 14.11., LIVE um 20:15 Uhr

Gäste u.a. Infektiologe Christoph Wenisch, Autorin Ingrid Brodnig und Maria Paulke-Korinek, Leiterin der Impfabteilung im BMSGPK. Moderation: Manuela Raidl & Max Mayerhofer

Wien (OTS) - Österreich steckt mitten in der vierten Corona-Welle. Fast 10.000 Infektionen am Tag bringen unser Gesundheitssystem an den Rand des Zusammenbruchs. Doch die Impfrate in Österreich bleibt im europäischen Vergleich niedrig. Viele Menschen haben nach wie vor Vorbehalte gegenüber der Impfung. PULS 4 widmet sich am Sonntag, 20:15 Uhr, in der Primetime all diesen Fragen.



Österreichs führende Expert:innen beantworten offene Fragen von Bürgerinnen und Bürgern rund um die Themen Impfung, 2G-Regel und Corona-Infektion. PULS 24 Chefreporterin Manuela Raidl und PULS 4 Moderator Max Mayerhofer moderieren die zweistündige Live-Sendung, in der Menschen aus ganz Österreich zu Wort kommen. Die Fragen können per Skype-Live-Gespräch, selbstgemachten Videos, Mails oder Social Media eingesandt werden. Außerdem sind Kamerateams in ganz Österreich unterwegs und holen Fragen direkt vor Ort ein.



Wie stelle ich meine Frage?

Fragen können entweder per Mail an impfung @ puls4.com oder auf Instagram oder Facebook an den PULS 4 Account geschickt werden, dazu können selbstgemachte Videos auf puls4.com hochgeladen werden.



Zu Gast um alle Fragen zu beantworten sind u.a.:



Christoph Wenisch, Leiter der Infektionsabteilung, Klinik Favoriten



Maria Paulke-Korinek, Leiterin der Abteilung für Impfwesen im Gesundheitsministerium



Naghme Kamaleyan-Schmied, Allgemeinmedizinerin



Petra Kohlberger, Gynäkologin



Ingrid Brodnig, Autorin u.a. von „Einspruch! Verschwörungsmythen und Fake News kontern“



Katharina Körber-Risak, Anwältin

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470