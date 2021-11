Lotto: Doppeljackpot – am Sonntag warten 2 Millionen Euro

Sologewinne bei Fünfer mit Zusatzzahl, LottoPlus und Joker

Wien (OTS) - Mit gleich vier Hochgewinnen, durchwegs im sechsstelligen Bereich, endete die Bonus-Ziehung am Freitag, lediglich der Sechser-Topf blieb erneut verschlossen. Es gab zum zweiten Mal in Folge keine Quittung mit den „sechs Richtigen“, und damit wartet am Sonntag ein Doppeljackpot mit rund 2 Millionen Euro.

Den Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl konnte ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Oberösterreich knacken. Der Weg zum Erfolg führte über das System 0/07, und somit gab es nicht nur rund 181.000 Euro für den Fünfer mit Zusatzzahl, sondern auch noch einen Fünfer und fünf Vierer mit Zusatzzahl obendrein.

Unter allen Lotto Tipps die an der Bonus-Ziehung teilnehmen, wurden einmal 300.000 Euro extra verlost. Der gewinnbringende Tipp befindet sich auf der Quittung mit der Nummer 6809538702 und wurde in Niederösterreich gespielt.

LottoPlus

Einen Solo-Sechser gab es bei LottoPlus, und der wurde in Wien erzielt. Der achte von zehn Tipps war letztlich mehr als 219.000 Euro wert. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich war wiederum Oberösterreich erfolgreich. Da es um einen Doppeljackpot ging und es nur einen einzigen Joker gab, beträgt der Gewinn stattliche 663.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Freitag, 12. November 2021

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.315.719,51 – 2 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 180.911,40 94 Fünfer zu je EUR 1.067,20 215 Vierer+ZZ zu je EUR 139,90 3.720 Vierer zu je EUR 44,90 5.419 Dreier+ZZ zu je EUR 13,80 60.542 Dreier zu je EUR 4,90 189.525 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 7 17 20 28 35 41 Zusatzzahl 10

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Freitag, 12. November 2021

1 Sechser zu EUR 219.447,50 49 Fünfer zu je EUR 1.049,00 2.315 Vierer zu je EUR 19,80 37.217 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 5 12 17 24 35 38

Joker Quoten der Ziehung vom Freitag, 12. November 2021

1 Joker EUR 663.156,10 9 mal EUR 8.800,00 84 mal EUR 880,00 905 mal EUR 88,00 9.165 mal EUR 8,00 94.030 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 8 1 2 3 8

