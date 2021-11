Ausgabe von PCR-Testkits bei OÖ-Gurgelt wird neu geregelt

Verfügbarkeit für alle, die Tests brauchen, soll sichergestellt werden

Salzburg (OTS) - Ab Montag, 15.11.21, wird es eine Ausgabereglementierung in Form einer Online-Registrierung für die PCR-Gurgeltests in den SPAR-Märkten geben. Damit soll sichergestellt werden, dass jeder, der einen Test benötigt, auch einen bekommt. Vorrangige Zielgruppe des Angebots sind nicht immunisierte Menschen, die diese Tests aus rechtlichen Gründen als Nachweis benötigen. In mittlerweile drei Bundesländern stellt Novogenia PCR-Gurgeltests für die Selbstanwendung zur Verfügung. Auf Basis von praktischen Erfahrungen aus anderen Bundesländern hat Novogenia auch dem Land Oberösterreich vorgeschlagen, diese Form der Reglementierung bei der Ausgabe vorzunehmen.

Mit dieser einfachen Maßnahme wird dem Horten von Testkits, das leider vielfach praktiziert wurde, entgegengewirkt. Die Testkits beinhalten nun zehn einzelne Tests für eine Person. Diese ist damit für 14 Tage ausreichend mit Tests versorgt, da die Gültigkeit eines Tests 72 Stunden beträgt. ​Beim bzw. vor dem Abholen in den SPAR-Filialen muss man sich ab Montag online registrieren, im Anschluss hat man 20 Minuten Zeit, die Abholung an der Kasse des jeweiligen Marktes zu bestätigen. Wichtig ist, dass man die Funktion „Jetzt Probenset abholen“ daher erst unmittelbar vor dem Besuch in der SPAR-Filiale aktiviert. Danach ist eine erneute Testabholung durch dieselbe Person erst nach 14 Tagen wieder möglich. Zur Einführung der Regelung wird bei geringen Überschreitungen dieser 20-minütigen Zeitspanne kulant vorgegangen.



Bei der Registrierung werden die Benutzer schrittweise durch das System geführt. Alle Menschen, die bereits Testkits haben und registriert sind, können diese ganz normal verbrauchen, ohne sich jetzt erneut anmelden zu müssen.

Die knappe Verfügbarkeit der Test-Sets in den dzt. schon teilnehmenden Bezirken in OÖ sollte mit weiteren 20.000 Testsets für diese Bezirke in der kommenden Woche verbessert werden! Insgesamt bleibt die Versorgung in den nächsten Wochen noch angespannt – die verfügbaren Mengen steigen aber laufend!

