ORF-„Pressestunde“ mit Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres, Präsident der Österreichischen Ärztekammer

Am 14. November um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die vierte Welle der Corona-Pandemie hat Österreich fest im Griff. Die Situation in den Spitälern ist angespannt, Expertinnen und Experten warnen vor einem Kollaps des Gesundheitssystems. Der Gesundheitsminister kündigt eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe an. Was hält der Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres davon, und wie steht er zu einer generellen Impfpflicht? Ist ein Lockdown für ungeimpfte Personen sinnvoll? Welche Maßnahmen braucht es aus medizinischer Sicht, um die Pandemie endlich einzudämmen?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 14. November 2021, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Christian Rainer

„profil“

und

Gaby Konrad

ORF

