Industrie zu DESI: Erfreulicher Schritt in die richtige Richtung

IV-GS Neumayer: Top 3-Platzierung als Ziel bis 2030 weiterverfolgen – Daten, Künstliche Intelligenz und MINT-Talente Schwerpunkte für Industrie

Wien (OTS) - „Dass Österreich wieder zu den Top 10 der Digitalnationen zählt, ist ein ebenso erfreulicher wie wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die Schwerpunktsetzung mit zahlreichen Aktivitäten in diesem Zukunftsbereich durch Politik und Wirtschaft in den vergangenen Jahren war notwendig und zeigt nun erste Erfolge. Klar ist aber auch, dass vor uns noch ein weiter Weg liegt, damit Österreich bis 2030 zu den Digitalisierungs-Vorreitern in Europa gehört“, betonte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung, Christoph Neumayer, am heutigen Freitag anlässlich der Veröffentlichung der aktuellen Ergebnisse des Digital Economy and Society Index (DESI). Entscheidend sei, dass Österreich – der Staat, die Unternehmen und ihre Beschäftigten sowie die Gesellschaft insgesamt – die enormen Potenziale der Digitalisierung optimal ausschöpfen kann.

Europa und Österreich müssten die digitale Transformation weiter gestalten und gerade bei zukunftsweisenden Schlüsseltechnologien, wie Künstlicher Intelligenz, aufholen. Asien und Amerika hätten hier bereits einen Vorsprung erarbeitet. Damit dieses Ziel erreicht werden könne, brauche es eine Kombination aus innovativen Unternehmen und einem innovativen Staat, der die nötigen Rahmenbedingungen schafft. „Wir müssen die Technologiekompetenz durch Forschung & Entwicklung massiv ausbauen“, so Neumayer. Weitere konkrete Schwerpunkte seien für die Industrie vor allem die Themen Künstliche Intelligenz, Daten und neue Geschäftsmodelle, Cybersicherheit, MINT-Fachkräfte und -Ausbildungen sowie Fortschritte im Bereich des e-Governments. „Für eine erfolgreiche digitale Zukunft braucht es ein attraktives innovationsförderndes Umfeld, wir müssen die digitale Transformation aktiv gestalten, brauchen dafür aber die notwendigen Rahmenbedingungen. Wir müssen die Verbesserungsvorschläge des Index aufgreifen und die richtigen Antworten entwickeln“, so der IV-Generalsekretär, der zudem auf den Aktionsplan der Industriellenvereinigung „Digital.Erfolgreich.Industrie. – Transformation zum digitalen Österreich 2030+“ verwies, in dem die IV-Task Force „Digitalisierung und KI“ konkrete Handlungsempfehlungen an die Politik und Unternehmen entwickelt hat und unter anderem deren Umsetzung Thema bei der Fachtagung „IV-Forum Digitale Transformation“ mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, nationaler Verwaltung und Europäischen Kommission am Montag, 15. November 2021, im Haus der Industrie ist.

