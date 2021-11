Favoriten: Foto-Schau „Winterimpressionen“ ab 17.11.

Wien (OTS/RK) - Der „Fotoklub Favoriten – Naturfreunde 10“ zeigt im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) eine beeindruckende Fotografien-Ausstellung mit dem Titel „Winterimpressionen“. 15 Mitglieder des Klubs stellen in der Schau rund 60 Lichtbilder aus. Das Publikum sieht stimmungsvolle Arbeiten in Farbe sowie in Schwarz/Weiß mit winterlichen Motiven (im Format 35 x 55 cm und 30 x 40 cm). Die Aufnahmen sind am Mittwoch, 17. November, ab 19.00 Uhr, bei freiem Eintritt zu besichtigen. Anschließend können die Fotos bis Mitte Jänner 2022 bei Veranstaltungen und nach Vereinbarung betrachtet werden: Telefon 0699/19 51 26 12. Termin-Absprachen per E-Mail: nf10@foto10.at.

Besucherinnen und Besucher haben die aktuellen Corona-Regeln zu befolgen. Das Ausstellungsprojekt wird seitens des Bezirkes unterstützt. Die Vereinigung „Kultur 10“ sorgt ganzjährig für ein vielfältiges Kultur-Angebot im „Waldmüller-Zentrum“. Über künftige Konzerte aller Art, Ausstellungen und andere Termine informiert das ehrenamtlich arbeitende Vereinsteam unter der Telefonnummer 0660/46 46 614 (Sekretariat: Roswitha Jarolim). Kontaktaufnahme per E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Fotoklub Favoriten – Naturfreunde 10: www.foto10.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

