SPÖ-Termine von 15. bis 21. November 2021

Wien (OTS/SK) -



MONTAG, 15. November 2021

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“ lädt das Kreisky-Forum zum Gespräch zwischen Robert Misik und der Leiterin des Klimavolksbegehrens Katharina Rogenhofer über ihr Buch „Ändert sich nichts, ändert sich alles“. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/casw3873

DIENSTAG, 16. November 2021

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

18.30 Das Renner-Institut lädt zur Veranstaltung „Freiheitsgrade. Grundzüge einer Verteidigung der Demokratie“ mit dem Juristen und Autor Christoph Möllers. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/eeup7b6j

19.30 Uhr Das Kreisky-Forum und das Jüdische Museum Hohenems laden zu einer Veranstaltung mit Bashir Bashir zu

„The Arab and Jewish Questions“. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/casw3873

MITTWOCH, 17. November 2021

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

14.30 Uhr SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder eröffnet das Global Progressive Forum 2021 - https://www.globalprogressiveforum.org (Europäisches Parlament, Brüssel).

19.00 Uhr Das Kreisky-Forum lädt zum Gespräch mit Gudrun Harrer und Manizha Bakhtari zu „Afghanistan quo vadis“. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/casw3873



19.00 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nimmt an einer Fotoaktion der Österreichischen Parlamentarischen Gruppe für Sexuelle und Reproduktive Gesundheit und Rechte (#parlaandsex) gegen Gewalt an Frauen am Josefsplatz teil.

DONNERSTAG, 18. November 2021:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

10.00 Uhr Das Renner-Institut lädt zur Diskussionsveranstaltung zu „Parliamentary and Presidential Elections in Bulgaria“. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/r484fcw

19.00 Uhr Das Kreisky-Forum lädt zu einer Veranstaltung mit Nathalie Handal zu „Tell me the End: Short Takes on being Palestinian“. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/casw3873

FREITAG, 19. November 2021:



9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).



SAMSTAG, 20. November 2021:

10.00 Uhr Das Kreisky Forum lädt in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Gesellschaft für Exilforschung zur Diskussion des Berichts der Kindeswohlkommission via Youtube. Mit u.a. Justizministerin a.D. Maria Berger, Leiterin der Kindeswohlkommission Irmgard Griss und Soziologe Gerald Knaus. Infos unter https://tinyurl.com/casw3873

(Schluss) bj/mb

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/