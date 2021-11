AK Wien Bildungs- und Berufsinfomesse in der digitalen L14-Stadt: So finden Junge ihren Bildungsweg

17.-19. November: 13-, 14-Jährige und ihre Eltern können sich unter http://www.L14.at in „Häusern“ über Bildungs- und Berufswege informieren

Wien (OTS) - Die Entscheidung über Bildung und Beruf ist eine der wichtigsten. Die Arbeiterkammer hilft dabei. Denn oft finden Jugendliche nicht ihre Wunschschule, und die Betriebe bieten zu wenige Lehrstellen in Zukunftsberufen an. In dieser Situation bietet die Arbeiterkammer Wien beste Bildungsinfo. Gemeinsam mit der Bildungsdirektion Wien veranstaltet sie unter http://www.L14.at die Bildungs- und Berufsinfomesse L14 von 17. bis 19. November in der digitalen L14-Stadt. In mehreren digitalen Häusern können sich Jugendliche und ihre Eltern über weiterführende Schulen, Lehrausbildungen und Berufe informieren. Über die AK-App Jopsy (http://www.jopsy.at) können sie schon den besten Beruf für sich finden und bekommen einen persönlichen Weg durch die Häuser zusammengestellt. Fragen werden per Live-Chat beantwortet. Am Freitag ist Familien-Nachmittag.

Die digitale L14-Stadt besteht aus mehreren Häusern (Messeständen), die sich in unterschiedlichen Stadtteilen befinden. Die Messestände zeigen neben verschiedenen Schultypen und Einrichtungen zur Bildungs- und Berufsberatung auch die Top 20-Lehrberufe mit Videos.

Die Jugendlichen können bereits über die AK-App Jopsy herausfinden, was ihre beruflichen Interessen sind. Jopsy leitet sie durch den Dschungel der Ausbildungswege, und in nur wenigen Minuten wissen sie schon mehr. Die Ergebnisse können sie auch gleich im eigenen SchülerInnenprofil eintragen. Außerdem finden sie hier auch Videos zur Erklärung der einzelnen Interessenstypen.

Anhand der gespeicherten Jopsy-Ergebnisse wird den Jugendlichen eine persönliche Route durch die digitale Stadt vorgeschlagen – natürlich können sie sich auch frei bewegen. Bei den digitalen Messeständen können sie in schriftlichen Live-Chats Fragen stellen. Viele Videos zeigen Lehrberufe ganz konkret.

Am Freitag ist Familien-Nachmittag. Eltern und Erziehungsberechtigte können ihre Fragen stellen. Dafür gibt es auch Online-Workshops und Fragestunden, zu buchen unter http://www.L14.at

Digitale AK Bildungs- und Berufsinfomesse L14

Mittwoch, 17. November, bis Freitag, 19. November 2021 Familien-Nachmittag am Freitag

Einfach einsteigen in die digitale L14-Stadt unter http://www.L14.at

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Peter Mitterhuber

(+43-1) 501 65-12347

peter.mitterhuber @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at