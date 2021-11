"Adam sucht Eva"-Kandidatin Giuliana Farfalla im Interview (FOTO)

München (ots) - Woher kennt man dich?

Man kennt mich eventuell noch von "Germany´s Next Topmodel" und ich war auch im Dschungelcamp. Sieben Tage! (lacht) Ich habe es abgebrochen, weil es mir doch ein bisschen zu hart war. Ich war auch noch jünger.

Wie lange bist du Single?

Ich bin seit drei, vier Jahren Single. Ich hatte eine Beziehung davor.

Auf was freust du dich am meisten?

Ich freue mich am meisten auf die Leute. Dass sie cool sind, dass sie offen sind, dass sie Spaß haben. Gutes Essen - ich vermute, wir müssen selbst kochen. Ich bin keine Köchin, ich hoffe, unter diesen Menschen ist ein Hobbykoch. Weil, ich kann es nicht. (lacht)

Hast du ein Problem damit, dass du nackt daten musst?

Das werde ich in ein paar Tagen rausbekommen. Ich hatte noch nie die Situation, dass ich jemanden nackt gedatet habe. Aber ein Problem mit Nacktheit habe ich nicht wirklich... Davor schon, da habe ich mich nicht wohlgefühlt in meinem Körper. Aber jetzt fühle ich mich wohl und habe kein Problem damit.

Hast du No-Gos?

Ein No-Go ist, wenn er mich anfasst gegen meinen Willen. Wenn er mich ekelhaft sexuell anmacht, fände ich das auch nicht geil. Wenn er einen hochbekommt, fände ich das auch widerlich. Also alles, was über den Rahmen rausgeht, sind für mich No-Gos. Oder wenn wir schlafen gehen und er mich fragt "ey, hast du Bock?", das wäre für mich auch Abturn. Das geht gar nicht. Wenn er versucht, mich zu küssen, wenn ich das nicht will, auch ein No-Go! Er muss ran, aber menschlich und nicht wie so ein Neandertaler.

Was erwartest du dir?

Mehr Akzeptanz. Einen Mann an meiner Seite wäre noch cool. Und eine schöne Bräune! (lacht)

Was war dein peinlichstes Date?

Da habe ich mehrere Storys, da sitzen wir hier noch zwei bis vier Stunden! (lacht) Ich bin hingeflogen. Wir sind ins Restaurant und ich bin einfach hingeflogen. Das ist superpeinlich. Ich habe erstmal das Restaurant gewechselt! Ich war aber auch echt betrunken. Nach dem Club geht man ja auch noch etwas essen, da hat es mich hingefratzt. Das sah nicht geil aus...

Auf was achtest du bei einem Mann?

Ich achte darauf, dass er sehr gepflegt ist. Schöne Zähne! Größer als ich wäre cool, also größer als 1,77 m. Darauf lege ich sehr viel Wert. Und darauf, dass er sehr viel Humor hat. Und er muss Charisma haben, das ist mir auch sehr wichtig.

Welchen Promi würdest du gerne daten?

Ich fand mal Zac Efron sehr toll. Aber mittlerweile sieht der ja auch ekelhaft aus. Ich weiß nicht, was der sich ins Gesicht gespritzt hat! Der ist jetzt raus. Sonst würde ich einen Fußballer daten! Ich finde den Neymar voll toll. Wenn er das sieht, kann er sich gerne melden! (lacht)

