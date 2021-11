SPÖ trauert um Herbert Salcher: „Großer Sozialdemokrat und engagierter Kämpfer für Modernisierung und Gerechtigkeit“

Wien (OTS/SK) - Die Sozialdemokratie trauert um den ehemaligen Gesundheits- und Finanzminister Herbert Salcher. „Mit Herbert Salcher verlieren wir einen großen Sozialdemokraten und leidenschaftlichen Mitkämpfer für soziale Gerechtigkeit“, betonen SPÖ-Vorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. „Salchers langjähriger Einsatz für unsere sozialdemokratische Bewegung und seine Leistungen, die er im Laufe seines langen politischen Lebens in all seinen verantwortungsvollen Funktionen für die SPÖ und für Österreich erbracht hast, bleiben unvergessen“, so Rendi-Wagner und Deutsch am Donnerstag. Insbesondere die Gesundheit der Menschen sei Salcher stets ein großes Anliegen gewesen. ****

Salcher habe in all seinen Funktionen – als Innsbrucker Gemeinderat, Vorsitzender der SPÖ Tirol und Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreter sowie als Minister für Gesundheit und Umweltschutz und später als Finanzminister unter Bruno Kreisky – „mit größtem Einsatz und Engagement sowie Fachkenntnis und Weitsicht weitreichende Maßstäbe gesetzt“, so Rendi-Wagner. Unter seiner Ägide wurde einer anhaltenden Rezession mit zwei massiven Beschäftigungsprogrammen erfolgreich gegengesteuert. Die zukunftsweisende Kampagne „Ohne Rauch geht’s auch“ ist vielen Menschen bis heute in Erinnerung. „Modernisierung, Fortschrittlichkeit und Gerechtigkeit waren die Kennzeichen der politischen Arbeit von Herbert Salcher – er war zeit seines Lebens Visionär“, so Deutsch in Würdigung des politischen Wirkens von Herbert Salcher, der auch Träger der Viktor-Adler-Plakette war.

„Unsere Gedanken sind in diesen schweren Tagen bei Herbert Salchers Familie und Wegbegleiter*innen“, so Rendi-Wagner und Deutsch. (Schluss) bj/mb

