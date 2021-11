FPÖ – Brückl: Faßmanns Masken- und Testexperiment an Österreichs Schulen nimmt wieder volle Fahrt auf!

Wien (OTS) - „Schön langsam kehrt die Maske in den Schulalltag für Schüler zurück und Faßmanns Masken- und Testexperiment an Österreichs Schulen nimmt wieder volle Fahrt auf.“ Mit diesen Worten kommentierte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl den Umstand, dass nun eine Maskenpflicht für Oberstufen-Schüler und -Lehrer in drei Bundesländern gilt.

„Die Kinder müssen jetzt schon im Gangbereich eine Maske tragen. Nun während dem Unterricht auch eine solche zu tragen, ist eine völlig überzogene Maßnahme. Die Kinder sind ohnehin zum Testen verpflichtet und einmal in der Woche ist auch ein PCR-Test vorgeschrieben. Schulen sind nicht die Treiber des Infektionsgeschehens, die Anordnung, dass die Schüler Maske zu tragen haben, ist so gut wie nicht evidenzbasiert, Kinder sind keine Virenschleudern“, betonte Brückl.

„Gerade in Hinblick auf die noch immer vorhandenen Bildungsrückstände sollte der ÖVP-Bildungsminister den Schülern endlich einen unbelasteten Schulalltag bieten – ohne Masken im Unterricht, mit den üblichen Hygieneregeln, mit Glastrennwänden und mit Raumluftreinigern“, forderte der FPÖ-Bildungssprecher.

