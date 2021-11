Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 12.11.: Klima-Ökonom Gernot Wagner im Interview

Wien (OTS) - Klima-Ökonom Gernot Wagner ist bei Maria Kern zu Gast in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 12. November um 9.42 Uhr in Ö1.

Er lehrt an der New York University, ist Sachbuch-Autor und berät die Stadt New York in Sachen Klima-Schutz: Der gebürtige Niederösterreicher Gernot Wagner hat eine steile Karriere hinter sich. Vor mehr als 20 Jahren ist der heute 41-Jährige von Amstetten in die USA ausgewandert. Er hat an den Elite-Unis in Harvard und Stanford studiert und zählt mittlerweile zu den anerkanntesten Klima-Experten aus Österreich. Maria Kern fragt Gernot Wagner u. a. ob Klima-Konferenzen wie jene in Glasgow tatsächlich etwas bringen oder ob dort nur „bla, bla“ geredet wird, wie die Umwelt-Aktivistin Greta Thunberg sagt, ob die Klima-Ziele ohne Atomkraft erreichbar sind und ob die Politik ein Datum für das Ende von Autos mit Verbrennungsmotoren festlegen soll.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at