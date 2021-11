Kinder Joy of moving Tennis Trophy International Master 2021

Manacor, Mallorca (ots/PRNewswire) - Nach über 250 Turnieren in 13 Ländern und mehr als 20.000 beteiligten Tennisspielern feierte die Kinder Joy of moving Tennis Trophy ihren Abschluss in der Rafa Nadal Academy vom 1. bis 9. November mit einem internationalen Doppel-Masters. Das Finale der Trophy 2021 wurde zusammen mit dem Finale 2020 gespielt, das aufgrund von Covid-19 abgesagt wurde.

Die fünfte Auflage der Kinder Joy of moving Tennis Trophy, die von April bis Oktober 2021 ausgetragen wurde, war "mehr als eine Trophäe". Das Fehlen von Schiedsrichtern, die Betonung von Fair Play und Freundschaft, die aktive Beteiligung der Eltern und die verschiedenen Möglichkeiten, Spaß zu haben, haben die Einzigartigkeit dieser Veranstaltung, die viel mehr als ein Sportereignis ist, bezeugt.

Die 125 Spielerinnen und Spieler im Alter von 9 bis 12 Jahren, die aus den nationalen Vorrunden ausgewählt wurden, konnten auf dem Platz ihr Bestes geben und ihre Fairness und Integrität unter Beweis stellen, indem sie den Fair-Play-Kodex in die Praxis umsetzten, der die Grundlage des gesamten Turniers bildet und durch die Fair-Play-Trophäe repräsentiert wird, die dem Spieler oder der Spielerin und dem Trainer oder Trainerin verliehen wird, der/die sich am meisten durch Ehrlichkeit und Sportlichkeit ausgezeichnet hat.

Der Kinder Joy of moving Tennis Trophy International Master zeichnete sich auch durch viele Momente aus, in denen sich die Teilnehmer trafen und Kontakte knüpften: von der Eröffnungsparade bis zur Preisverleihung, von den Eltern-Kind-Spielen bis zu den Aktivitäten im Kinder Joy of moving Village, einem speziellen Bereich, in dem erfahrene Trainer Kinder und Familien in Bewegungsaktivitäten auf der Grundlage der Joy of moving-Methode einbanden.

Mit dem Besuch des MUSEUM Xperience und der Besichtigung der Höhlen von Drach auf Mallorca blieb auch Zeit für kulturelle Entdeckungen.

Die Kinder Joy of moving Tennis Trophy wurde 2006 in Italien von der ehemaligen Tennisspielerin Rita Grande zusammen mit Kinder Joy of moving erfunden. Im Jahr 2017 wurde das Turnier auf andere Länder ausgeweitet, um einen aktiven Lebensstil der jüngeren Generationen auf internationaler Ebene zu fördern. Es ist eine der Hauptinitiativen, die von Kinder Joy of moving unterstützt wird, da sie die Mission und Philosophie von Kinder Joy of moving widerspiegelt, nämlich die Förderung von Bewegung als persönliches und beziehungsorientiertes Wachstum.

KINDER UNTERSTÜTZT JOYFUL GROWTH durch sein Projekt der sozialen Verantwortung: Kinder Joy of moving

Kinder Joy of moving ist ein internationales Projekt der Ferrero-Gruppe für soziale Verantwortung, das 2,6 Millionen Kinder und ihre Familien in 28 Ländern auf der ganzen Welt dazu anregt, aktiv zu werden, Spaß an der Bewegung zu haben und Lebenskompetenzen auf eine ansprechende und fröhliche Weise zu entwickeln. Im Mittelpunkt des Projekts steht die feste Überzeugung, dass eine positive Einstellung zur Bewegung die Kinder von heute zu besseren Erwachsenen von morgen macht.

Kinder Joy of Moving arbeitet weltweit mit hochkarätigen, qualifizierten und kompetenten Partnern zusammen, organisiert und unterstützt schulische und außerschulische Bewegungsprogramme, Kindersportveranstaltungen und Schulwettbewerbe mit dem Ziel, dass Bewegung für Kinder vor allem Freude macht.

Mehr Infos unter kinderjoyofmoving.com .

Folgen Sie uns auf Facebook , Instagram und YouTube .

Rückfragen & Kontakt:

:

Marta Barbalonga - Marta.BARBALONGA @ ferrero.com

Foto - mma.prnewswire.com/media/1683661/Kinder_Joy_of_moving.jpg