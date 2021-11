Sonderbriefmarke zum 100-jährigen Jubiläum der Messe Wien

Österreichische Post gratuliert mit Briefmarke und Sonderpostamt

Wien (OTS) - Die Messe Wien feiert ihr hundertjähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wurde eine Sonderbriefmarke der Österreichischen Post aufgelegt. Das Design lässt mit Hilfe von drei markanten Symbolen der Messe Wien die wechselvolle Geschichte Revue passieren.



Seit 100 Jahren ist die Messe Wien ein Garant für Innovationen und ein Motor für die Entwicklung und Wertschöpfung der Stadt. Um die erfolgreiche Geschichte und das Jubiläum zu würdigen, präsentiert die Österreichische Post eine Sonderbriefmarke. Die Marken-Designerin Anita Kern hat drei bedeutende Symbole der Messe Wien ausgewählt, um die wechselvolle Geschichte auf kleinstem Raum darzustellen. Denn der ständige Wandel der Messe Wien lässt sich auch an deren Architektur erkennen. Neben der historischen Rotunde von Carl von Hasenauer und dem Messeturm von Stararchitekt Gustav Peichl findet sich auf der Marke auch das von Julius Klinger gestaltete Plakatsujet für die „Wiener Internationale Messe“ aus dem Jahr 1922 wieder. Die gestalterischen Möglichkeiten auf einer Sonderbriefmarke sind zwar eingeschränkt, aber gerade deswegen seien die Designs der Österreichischen Post immer wieder außergewöhnlich. Die Sonderbriefmarke hat einen Nennwert von 2,75 Euro und wird 200.000 Mal aufgelegt.



Das erste Exemplar der Sonderbriefmarke wurde von DI Walter Oblin, Generaldirektor-Stellvertreter und Vorstand für Brief & Finanzen der Österreichischen Post, an Dr. Katharina Weishaupt, Geschäftsführerin der Wiener Messe Besitz GmbH, und Benedikt Binder-Krieglstein, CEO RX Austria & Germany, übergeben. Im Anschluss an die Präsentation konnte die Marke im eigens errichteten Sonderpostamt mit dem Sonderstempel „100 Jahre Messe Wien" versehen werden.



Über die Bedeutung der Messe Wien



Beständige Veränderung ist gleichsam die Grundkonstante der Wiener Messe, die sich in den vergangenen 100 Jahren immer wieder neu erfinden musste. Sie hat sich in dieser Zeit zu einem unverzichtbaren Bestandteil der heimischen Wirtschaft entwickelt – nicht nur im Messe- und Ausstellungswesen, sondern auch im Bereich der Tagungs- und Kongresswirtschaft, wo Wien heute einen internationalen Spitzenplatz einnimmt.



Sowohl LAbg. Margarete Kriz-Zwittkovits, Vizepräsidentin der WKW, als auch Bezirksvorsteher der Leopoldstadt Alexander Nikolai weisen in ihren Grußworten auf die Bedeutung der Messe Wien für den Wirtschaftsstandort Wien hin. Denn die Messe Wien hat zur Entwicklung des Stadtteils beigetragen und der Kongress- und Veranstaltungsbereich leistet einen wesentlichen Beitrag zur internationalen Sichtbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit ganz Wiens.



Dem Wandel und der Entwicklung widmet sich auch das Buch „Das Fest des Neuen – Wiener Messe seit 1921“ von Nadia Rapp-Wimberger und Christian Rapp, das kürzlich im Czernin Verlag erschienen ist.



