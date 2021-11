SPÖ-Deutsch: „Corona wütet so schlimm wie noch nie, doch ÖVP ist ausschließlich mit absurden Kurz-Reinwaschversuchen beschäftigt“

Statt Corona zu bekämpfen, bekämpft ÖVP Justiz, Rechtsstaat und Parteifreunde – ÖVP handlungsunfähig, Menschen und Wirtschaft müssen dafür bezahlen

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch zeigen die jüngsten Wortmeldungen von ÖVP-Vizeklubobmann Wöginger und ÖVP-Abgeordnetem Lopatka, „dass die ÖVP als staatstragende Partei vollkommen abgedankt hat. Corona wütet so schlimm wie noch nie, allein heute gibt es fast 12.000 Neuinfektionen, doch die ÖVP ist ausschließlich mit absurden Kurz-Reinwaschversuchen beschäftigt. Dafür ist ihr jedes Mittel recht – von Frontalangriffen auf Justiz und Rechtsstaat über haarsträubende Umdeutungsversuche von Chats bis hin zu rüden Attacken auf eigene Parteifreunde wie etwa den früheren ÖVP-Chef Mitterlehner“, so Deutsch heute, Donnerstag. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer steht fest: „Statt endlich Corona zu bekämpfen, bekämpft die ÖVP weiter Justiz und Rechtsstaat, in der Hoffnung, Kurz zu retten. Das zeigt, dass es der ÖVP nicht um die Menschen, sondern nur um die Macht geht“, betonte Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für Deutsch ist klar: „Kurz und seine türkisen Getreuen, die offenbar noch immer nicht begriffen haben, dass es für Kurz schon allein aus politisch-moralischen Gründen ‚Game Over‘ heißt, nehmen mit ihrer Machtgier das ganze Land in Geiselhaft. Die ÖVP ist handlungsunfähig und nur mehr mit sich selbst beschäftigt. Auf der Strecke bleiben dabei die Menschen und die Wirtschaft, die schutzlos der vierten Corona-Welle ausgeliefert sind, weil es zwar mittlerweile fast täglich einen neuen Freibrief für Kurz aus der ÖVP gibt, aber noch immer kein funktionierendes Corona-Management und keine tauglichen Anstrengungen, die Impfquote zu heben“, zeigt sich Deutsch über die falsche Prioritätensetzung der ÖVP empört. (Schluss) mb/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/