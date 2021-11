Sima/Fabisch: Der Trude-Waehner-Platzes zeigt sich in neuem Outfit

Klimafit im 8. Bezirk: Mehr Grün, mehr Schatten, mehr Platz für die Menschen

Wien (OTS) - Mit der symbolischen Schlusssteinlegung durch Mobilitätsstadträtin Ulli Sima und Bezirksvorsteher Martin Fabisch wurde heute die Neugestaltung des Trude-Waehner-Platzes an der Einmündung der Skodagasse in die Alser Straße im 8. Bezirk offiziell abgeschlossen. Nach drei Monaten Bauzeit steht – rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft – den Wiener*innen nun ein attraktives, klimafittes Platzerl zur Verfügung, das zum Verweilen einlädt.

„Ich gratuliere zur gelungenen Umgestaltung und wünsche allen, die hier verweilen, eine schöne Zeit. Raus aus dem Asphalt und viel mehr Begrünung und Kühlung auf Plätzen und Straßen ist die Antwort auf die auch bei uns längst spürbaren Auswirkungen der globalen Klimakrise. Wir haben heuer schon viele Plätze und Straßen in der ganzen Stadt umgestaltet, begrünt und gekühlt. Mit unserem 100-Millionen-Klima-Fördertopf unterstützen wir Projekte der Bezirke, wie auch hier am Trude-Waehner Platz“, bedankt sich Planungsstadträtin Ulli Sima bei allen Beteiligten in Bezirk und Stadt für die rasche Umsetzung der Maßnahmen.

Was bislang nur ein Platz zum Umsteigen war, lädt nun zum Aufenthalt ein: Es erwartet die Josefstädterinnen und Josefstädter sowie die Fahrgäste der Wiener Linien ein neues prachtvolles Eingangstor zur Josefstadt mit entsiegeltem Boden und versickerungsfähiger Pflasterung, mehr Aufenthaltsqualität durch drei neue Bäume und fünf neue Staudenbeete, die wir im Frühling in bunten Farben blühen sehen werden und zahlreichen konsumfreien Sitzgelegenheiten. Ich möchte mich bei den umsichtigen Bediensteten der Stadt Wien für die professionelle Planung sowie bei den fleißigen Bauarbeitern für die gelungene Umsetzung herzlich bedanken“, so Bezirksvorsteher Martin Fabisch.

„Es ist allerhöchste Zeit, etwas gegen die Klima- und Hitzekrise zu unternehmen und die Josefstadt klimafit zu machen. Wenn wir nichts tun, wird sich bis 2050 unsere Stadt um mehr als sieben Grad aufheizen. Das bedeutet, dass noch mehr Tropennächte auf uns zukommen und es monatelang keine Abkühlung geben wird. Davon sind wir alle, aber vor allem ältere Menschen und Kinder betroffen. Wir haben jetzt mit der Stadt Wien den Trude-Waehner-Platz klimafit gemacht und wollen noch viele weitere Projekte zum Wohle der nachfolgenden Generationen umsetzen!“, so Fabisch.

Klimafitter Platz im 8. Bezirk

Die Neugestaltung des Trude-Waehner-Platzes führt zu einer deutlichen Steigerung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Straßenraum: neue Bäume, hochwertige Materialien sowie eine kühlende Nebelstelle tragen zu einem attraktiven Stadtbild bei. Weiters wird der Platz „entrümpelt“: So wurde einerseits bereits im Frühjahr die Müllsammelinsel in den gegenüberliegenden Parkstreifen verlegt und andererseits eine der beiden Telefonzellen aufgelassen, wodurch mehr Aufenthaltsfläche geschaffen wurde. Die vorhandene Infosäule inklusive Bankomat sowie die dort befindliche Telefonzelle, wurden im Zuge der Neugestaltung versetzt. Ebenso wurden neue Staudenbeete errichtet und 14 konsumfreie Sitzmöglichkeiten zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität aufgestellt. Drei Japanische Zürgelbäume ergänzen nun die bestehenden fünf Bäume und sorgen für ein angenehmeres Mikroklima. Die Grünflächen wurden allesamt mit einer Bewässerung und eine Staudenbepflanzung versehen, wodurch der Grünraumanteil zusätzlich gesteigert werden kann. Der bestehende Hydrant bei der Endhaltestelle der Autobuslinie 13 A wurde mit einem Trinkaufsatz versehen und sorgt künftig für frisches Quellwasser.

Die Gesamtkosten für die Umgestaltung belaufen sich auf rund 320.000 Euro, 80 Prozent der Kosten werden aus dem Programm „Lebenswerte Klimamusterstadt“ gefördert.





