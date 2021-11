Technik geht durch den Magen

Neue, interaktive Sonderausstellung „FOODPRINTS“ geht dem Essen auf die Spur

Wien (OTS) - In der ab 26. November 2021 präsentierten Sonderausstellung FOODPRINTS lädt das Technische Museum Wien sein Publikum auf eine spannende Reise durch die Geschichte und Zukunft von Technik und Ernährung ein. Mit zahlreichen interaktiven Erlebnissen und multimedialen Installationen können BesucherInnen die unterschiedlichen Aspekte der facettenreichen Thematik auskosten und entdecken, was alles in unserem Essen steckt – an Technologie, an Ressourcen, an Arbeitsprozessen – und welche ökologischen, sozialen, ökonomischen und gesundheitlichen Effekte unsere Ernährung mit sich bringt. Dazu werden historische Objekte und Technologien aktuellen Innovations- und Forschungsprojekten gegenüberstellt. So lernen BesucherInnen verschiedene innovative Ansätze kennen, die versuchen, den globalen und lokalen Herausforderungen zu begegnen: vom Roboter, der Tomaten erntet, über nachhaltiges Verpackungsmaterial aus Algen bis zum „Faked Meat“ aus Fantasietieren. Von innovativen Bewässerungssystemen über Drohnen, die gezielt Schädlinge bekämpfen, bis hin zu einer Live-Demonstration von Urban Farming, wo Salat, Pilze und Algen direkt in der Ausstellung wachsen.

Wissen geht durch den Magen: Interaktiver Vermittlungsbereich „tasteLAB“

Besonderes Highlight der Ausstellung ist das vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus unterstützte tasteLAB. In diesem interaktiven Vermittlungsbereich mit durchgehend betreuter Demoküche gibt es Verkostungen von ungewohnten Geschmacksherausforderungen wie Insekten oder Algen ebenso wie von regional und nachhaltig erzeugten Produkten. In Workshops und Vorführungen können BesucherInnen gemeinsam mit Seminarbäuerinnen im Einklang mit den Jahreszeiten kochen, ausgefallene Kochtechniken wie 3D-Druck kennenlernen oder entdecken, wie einfach und wohlschmeckend nachhaltig kochen sein kann. Im tasteLAB wird mit den Ohren Schokolade geschmaust, mit der Nase verkostet und dem Gemüse beim Wachsen in der vertikalen Farm zugesehen. BesucherInnen erfahren außerdem mehr über die Arbeit von regionalen LebensmittelherstellerInnen aus dem Netzwerk Kulinarik, erhalten einen Vorgeschmack auf mögliches „Future Food“ und erleben anhand von Austernpilzen, die auf Kaffeesatz gezüchtet werden, wie nachhaltige urbane Landwirtschaft funktionieren kann.

Pressekonferenz mit Generaldirektor Peter Aufreiter und Bundesministerin Elisabeth Köstinger

25. November 2021, 11:30 Uhr im Technischen Museum Wien

Mariahilfer Straße 212, 1140 Wien

Wir bitten um Anmeldung unter: presse @ tmw.at

Bitte beachten Sie: Für die Teilnahme an der Pressekonferenz ist ein 2G-Nachweis erforderlich.

Pressekonferenz zur Sonderausstellung FOODPRINTS

Pressekonferenz mit Generaldirektor Peter Aufreiter und Bundesministerin Elisabeth Köstinger



Wir bitten um Anmeldung unter: presse @ tmw.at



Bitte beachten Sie: Für die Teilnahme an der Pressekonferenz ist ein 2G-Nachweis erforderlich.

Datum: 25.11.2021, 11:30 - 12:30 Uhr

Ort: Technisches Museum Wien

Mariahilfer Straße 212, 1140 Wien, Österreich

Url: https://www.technischesmuseum.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Technisches Museum Wien

Madeleine Pillwatsch

++43 1/899 98-1200

presse @ tmw.at

www.technischesmuseum.at/presse