Drei: Mastercard Gold von Consors Finanz ohne Jahresgebühr.

Wien (OTS) -

Mastercard Gold ohne Jahresgebühr und ohne jährlichen Mindestumsatz

Flexible Rückzahlung in monatlichen Raten möglich

Bei Einmalzahlung bis zu 90 Tage zinsfrei*

Gratis E-Commerce Versicherung**

Jederzeit Geld auf das eigene Girokonto überweisen***

Mit App für iOS und Android noch mehr Flexibilität



Da in Pandemiezeiten bargeldloses Bezahlen an Bedeutung gewinnt und das Übertragungsrisiko laut WHO vermindert, hat Drei für seine Kunden eine Kooperation mit Consors Finanz gestartet. Die neue Mastercard Gold von Consors Finanz, eine Marke der internationalen BNP Paribas Gruppe - Anbieter und Marktführer im Bereich Konsumentenkredite in Europa, kann mehr als übliche Kreditkarten: Kunden können die Höhe ihrer Teil-Rückzahlungen flexibel wählen oder Geld auf das eigene Girokonto überweisen. Gleichzeitig haben Kunden die Möglichkeit eine E-Commerce Versicherung mit Bestpreisschutz innerhalb von 30 Tagen ab Kauf gratis abzuschließen. Und das ohne Jahresgebühr oder jährlichen Mindestumsatz. Der Weg zur neuen Kreditkarte erfolgt für Drei Kunden digital auf www.drei.at/kreditkarte , von wo sie zum Vertragsabschluß mit Consors Finanz weitergeleitet werden.

Drei CEO Rudolf Schrefl: „Damit noch mehr Österrreicher das immer populärere Online-Shopping sicher und günstig nutzen können, sind wir eine neue Partnerschaft eingegangen. Ab sofort bietet Consors Finanz Drei Kunden eine maßgeschneiderte Mastercard Gold ohne Extrakosten, aber zahlreichen Vorteilen.“

Thomas Türk, Head of Branch bei Consors Finanz Österreich: „Consors Finanz steht ihren Kunden bei der Finanzierung ihrer individuellen Wünsche als verlässlicher Partner zur Seite. Deshalb freuen wir uns sehr über diese Kooperation mit Drei. Denn unsere Finanzierungslösungen kommen dem innovativen Geist von Drei außerordentlich entgegen. Zudem legen wir gemeinsam großen Wert auf ein kundenfreundliches Einkaufserlebnis.“



Die Consors Finanz Mastercard auf einen Blick:

Einkaufsrahmen bis zu 2.000 Euro. Der durch monatliche Ratenzahlung oder Sonderzahlung zurückgezahlte Einkaufsrahmen ist jederzeit und sofort wieder verfügbar.

Keine Jahresgebühr, ohne jährlichen Mindestumsatz.

Mastercard-Kunden haben die Wahl zwischen der Kartenfunktion Einmalzahlung (bis zu 90 Tage zinsfrei) oder Ratenzahlung in frei wählbaren verzinslichen Teilbeträgen.*

Gratis E-Commerce Versicherung aktivieren. Schutz der Online-Einkäufe gegen Diebstahl und Beschädigung 30 Tage lang ab Kauf. Mit dem Bestpreisschutz beantragen Kunden eine Differenzrückzahlung, wenn sie innerhalb von 30 Tagen ab Kauf einen niedrigeren Preis in einem anderen Online-Shop finden. Und die Garantielaufzeit wird von 2 auf 3 Jahren erhöht. Alles bis zu einem Gesamtbetrag von 2.500 €. *

Die Premiumkarte für das weltweite Einkaufen und Finanzieren im Handel und Online-Shop oder zum Geldabheben am Bankomaten – an über 70 Millionen Akzeptanzstellen. Dank NFC-Funktion ist auch kontaktloses Bezahlen mit der Karte möglich.

Jederzeit Geld auf das eigene Girokonto überweisen. Einfach online (CashClick) oder telefonisch beim Kundenservice (CashCall) das bestehende Girokonto ausgleichen oder aufstocken.***

Die App fürs Smartphone. Mit der App für Android und iOS sind Kunden noch flexibler und behalten alle Infos zu offenen Rückzahlungen immer und überall im Blick.

Mastercard Priceless Cities: Mit der Mastercard Gold warten auf www.priceless.com viele einzigartige Erlebnisse im Bereich Kunst, Kultur, Kulinarik und Sport.

Mehr auf www.drei.at/kreditkarte





* Wichtige Hinweise zur Kartenfunktion Ratenzahlung und Einmalzahlung

Kreditrahmen mit Consors Finanz Mastercard®; Der Kreditrahmen kann neben der Kartenfunktion Ratenzahlung optional in der Kartenfunktion Einmalzahlung genutzt werden.

Kartenfunktion Ratenzahlung: Für den in Anspruch genommenen Kreditrahmen werden Zinsen lt. Vertragsbedingungen verrechnet. Monatliche Teilzahlungen von mind. 2,5 % (mind. 9 €).

Kartenfunktion Einmalzahlung: In der Kartenfunktion Einmalzahlung kann der Kunde Transaktionen über die Consors Finanz Mastercard® quartalsweise zurückzahlen. Die Transaktionen sind sollzinsfrei, wenn sie zum Fälligkeitstag vollständig ausgeglichen werden; anderenfalls sind sie verzinslich zu den Konditionen der Kartenfunktion Ratenzahlung zurückzuzahlen.

** Wichtige Hinweise zur Mastercard E-Commerce Versicherung finden Sie auf www.drei.at/kreditkarte

*** Bonität und freier Verfügungsrahmen vorausgesetzt. Für den in Anspruch genommenen Kreditrahmen in der Kartenfunktion Ratenzahlung werden Zinsen lt. Vertragsbedingungen verrechnet.





Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 850 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz und erhielt im September 2021 den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf www.drei.at

Über Consors Finanz

BNP Paribas Personal Finance ist der Anbieter von Konsumentenkrediten innerhalb der BNP Paribas Gruppe und Marktführer in Europa. In Österreich und Deutschland tritt die Bank unter der Marke Consors Finanz auf. Im Unternehmensfokus steht die Vergabe von Konsumentenkrediten, insbesondere die Absatzfinanzierung im Einzel- und Onlinehandel. Das Produktportfolio umfasst Ratenkredite, Kartenprodukte mit Verfügungsrahmen sowie in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern ergänzende Versicherungsprodukte. Vertriebspartner sind Handelsunternehmen jeder Größe, Banken und Versicherungen. Mehr auf: www.consorsfinanz.at

Über Mastercard

Mastercard (NYSE: MA) ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist es, eine inklusive, digitale Wirtschaft voranzutreiben, von der alle Beteiligten weltweit profitieren. Deshalb sorgen wir dafür, dass Zahlungen sicher, einfach und effizient abgewickelt und für jeden zugänglich gemacht werden. Unsere Innovationen und Lösungen basieren auf sicheren Daten und Netzwerken und helfen Einzelpersonen, Finanzinstituten, Regierungen und Unternehmen, die Bandbreite ihrer Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Unser „Decency Quotient“ prägt unsere Unternehmenskultur und all unsere Aktivitäten. Mit Verbindungen in mehr als 210 Ländern und Gebieten tragen wir so zu einer nachhaltigen Welt bei, die für alle vielfältige Möglichkeiten eröffnet. Folgen Sie uns auf Twitter unter @MastercardAUT und besuchen Sie unseren Newsroom, um auf dem Laufenden zu bleiben.

