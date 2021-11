Konzert „Beethoven IX“ am 13.11. im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - ) Das 5. Konzert in der beliebten Kammermusik-Reihe „Transdanube 2021“ im Festsaal des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“) bestreiten die Virtuosen Florian Zwiauer (Violine) und Gregor Urban (Klavier). Am Samstag, 13. November, bringen die Tonkünstler das Programm „Beethoven IX“ zu Gehör. Das Publikum hört ausgewählte Sonaten und zahlt dafür den Eintrittspreis von 15 Euro (Ermäßigung für Studierende: 10 Euro). Start der Veranstaltung: 19.30 Uhr. Die Besucherinnen und Besucher sollen die aktuellen Corona-Vorgaben befolgen. Auskünfte über den kommenden Musik-Abend und sonstige Kultur-Angebote in den Museumsräumen im „Mautner Schlössl“ gibt Museumsleiter Ferdinand Lesmeister unter der Rufnummer 0664/55 66 973. Der ehrenamtlich arbeitende Bezirkshistoriker ist auch via E-Mail erreichbar: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Violinist Florian Zwieauer: www.florianzwieauer.com/home.php

Pianist Gregor Urban: www.gregorurban.com

Kammermusik-Reihe „Transdanube 2021“: www.transdanube.org

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Aktivitäten im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

