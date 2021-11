AVISO – Morgen, Freitag, 12. November 2021, in St. Pölten: GVV-Bundeskonferenz mit Vorsitzwahl

Talk mit SPÖ-Vorsitzender Rendi-Wagner und SPÖ-Kommunalsprecher Kollross

Wien (OTS/SK) - Der Sozialdemokratische GemeindevertreterInnenverband Österreich (GVV) lädt am Freitag, 12. November 2021, ab 15.00 Uhr zu seiner Bundeskonferenz in St. Pölten. Im Zentrum steht die Vorsitzwahl des GVV Österreich. Neben Grußworten von GVV-Vorsitzendem Rupert Dworak (per Videobotschaft) und dem niederösterreichischen Landesparteivorsitzenden LH-Stv. Franz Schnabl steht ein Talk von SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Kommunalsprecher im Nationalrat Andreas Kollross auf dem Programm. Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen! ****

Die GVV-Bundeskonferenz wird auch live auf https://fb.me/e/1pvI2HrBL übertragen.

Ort: City Hotel, Völklplatz 1, 3100 St. Pölten

Zeit: Freitag, 12. November 2021, 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr (Check-in ab 14.00 Uhr)

Um Anmeldung unter noe.komm @ spoe.at oder 02742/2255-111 wird gebeten! Es gilt die 2G-Regel!

