Fünf Jahre eLearning Academy for Communication: Erfolgreich in der Online-Lehre seit 2016

Eisenstadt (OTS) - Die eLearning Academy for Communication GmbH bietet als Partner der Fachhochschule Burgenland akkreditierte Hochschullehrgänge mit Masterabschluss im Feld der Marketingkommunikation an – all jenen, die zu 100 Prozent online, unabhängig von Zeit und Ort, ihren Master absolvieren wollen. Zum fünfjährigen Jubiläum gibt es 555 Euro Bonus auf alle Programme.

Während sich viele Hochschulen erst durch Pandemie und Lockdowns gezwungen sahen, ihre Präsenzlehre so gut wie möglich durch Online-Lehre zu ersetzen, steht modernes „Distance Learning“ bei der Weiterbildungseinrichtung eLearning Academy for Communication seit ihrer Gründung 2016 im Mittelpunkt. Neben einem vorangegangenen Bachelorstudium oder einer Matura mit mehrjähriger Praxiserfahrung sind ein Computer, Laptop oder Handy mit Browser und Internetzugang die einzigen Voraussetzungen, um im Online-Campus mit dem Fernstudium beginnen zu können.

Fünf Jahre erfolgreiche Erwachsenenbildung in Marketingkommunikation

Im November 2016 begrüßte die eLearning Academy for Communication im Master-Programm „Crossmediale Marketingkommunikation“ ihren ersten Studenten. In Kooperation mit der Fachhochschule Burgenland und deren Austrian Institute of Management (AIM) wurde sukzessive das Studienangebot ausgebaut: So wurde der Masterlehrgang Marketingkommunikation um die Vertiefung „Eventmanagement & Marketingkommunikation“ und das Programm „Cross-media Marketing Communication“, welches in englischer Sprache angeboten wird, erweitert.

Mit über 200 zufriedenen Studierenden – 50 davon haben ihre Masterprüfung bereits erfolgreich bestanden und dürfen den international anerkannten Titel „Master of Arts“ tragen – trägt das Konzept und die Lehrmethode der eLearning Academy Früchte. Mitgründer, Lehrender und Geschäftsführer Prof. (FH) Mag. Dr. Michael Roither, MBA betont: „Wir haben umfassend Expertise im Feld digitaler akademischer Bildungsangebote aufgebaut, mit der wir auf den Ruf der Wirtschaft nach berufsbegleitender Weiterbildung und auf den gesellschaftlichen Trend zu individualisierten Formen von Studien, reagieren.“

Die Online-Masterlehrgänge werden unter Nutzung moderner Fernlehrtechnologie und nach fortschrittlichen didaktischen und pädagogischen Erkenntnissen der „Technology-based Education“ durchgeführt. Den Studierenden stehen unterschiedliche Hilfsmittel zur Verfügung, die ihnen das Lernen erleichtern und sie unterstützen: Die zentrale Studien- und Prüfungsplattform (der Online-Campus) mit textbasierten Skripten, über 350 Lehrvideos, Audio- und Videolinks, 30 Wissensüberprüfungen und vielen praxisnahen Aufgabenstellungen.

100 Prozent online – 100 Prozent Flexibilität

In den Programmen gibt es keine Anwesenheitspflichten, keine fixen Prüfungstermine oder Vorlesungszeiten: Jeder Student, jede Studentin kann den eigenen Lern- und Studienweg individuell bestimmen. Das Masterstudium passt sich den Bedürfnissen der Studierenden an – nicht umgekehrt. Sogar Beginn und Abschluss des Studiums sind individuell planbar. Es bietet so höchstmögliche Flexibilität, fordert jedoch auch ein hohes Maß an persönlichem Engagement, gutes Zeitmanagement und Disziplin. „Bei der eLearning Academy bestimmen Studierende ihr Lerntempo und ihren Lernstil zu 100 Prozent selbst. Dennoch sind wir in ständiger, enger Abstimmung mit ihnen und unterstützen sie bei der Erstellung von Lern- und Meilensteinplänen. Unsere Leiterin der InteressentInnen- und Studierendenberatung, Mag.a Anria Brandstätter, MA, hat stets ein offenes Ohr für die organisatorischen, technischen, aber auch persönlichen Anliegen unserer Studierenden“ , betont Prof. in (FH) Mag. a Dr. in Silvia Ettl-Huber, wissenschaftliche Leiterin und Mitgründerin der eLearning Academy.

„Ein weiterer großer Vorteil für die StudentInnen ist das internationale Netzwerk, welches wir ihnen bieten. Einerseits durch internationale DozentInnen und starke Partner in Deutschland und Russland, andererseits studieren Menschen aus zwölf Ländern an der eLearning Academy, die sich in unserem Online-Campus und darüber hinaus miteinander vernetzen“ , ergänzt Michael Roither.

Info-Webinare alle zwei Wochen

Vertiefende Informationen zu den Masterlehrgängen, dem Ablauf und den Lehrinhalten, sowie erste Einblicke in den Online-Campus inklusive Prüfungssimulation erhalten InteressentInnen online in den kostenlosen und unverbindlichen Info-Webinaren der eLearning Academy. Die nächsten Termine in deutscher Sprache finden am 23.November 2021, 30.November und 14. Dezember 2021 von 19.30 Uhr bis 20.15 Uhr statt. Für das Englischsprachige Masterprogramm „Cross-media Marketing Communication“ finden die Webinare in englischer Sprache am 17. November und 1.Dezember 2021 ebenfalls von 19.30 Uhr bis 20.15 Uhr statt.

Bewerbung und Kosten

InteressentInnen können sich online für die Masterlehrgänge an der eLearning Academy bewerben: www.elearningacademy.at/anmeldung

Die Lehrgangsgebühren betragen EUR 8.900. Alle Anmeldungen, die bis 31.Dezember 2021 eintreffen, erhalten 555 Euro Jubiläumsbonus. Den TeilnehmerInnen stehen dabei generell individuelle Zahlungsmodelle zur Verfügung.

Nähere Informationen zur eLearning Academy for Communication und zu allen Programmen finden Sie unter www.elearningacademy.at

Rückfragen & Kontakt:

Cornelia Dell MA | Head of Marketing | cornelia.dell @ elac.academy | +43664 12 77 004