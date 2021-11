RedHill Biopharma und das südkoreanische Unternehmen Kukbo Co. kündigen eine strategische Investition von bis zu $10 Millionen in RedHill an

Tel Aviv, Israel und Raleigh, Nc (ots/PRNewswire) - RedHill erhielt die erste Tranche von $5 Mio. im Rahmen einer Privatplatzierung von Aktien mit Verfügungsbeschränkung zu einem Preis von $6,04 pro ADS, was einem Aufschlag von 20% auf der Grundlage des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) der letzten 30 Handelstage am Stichtag entspricht

RedHill gewährt Kukbo das Recht auf ein Erstangebot für Opaganib, RHB-107 (Upamostat) und Talicia® für Südkorea und andere asiatische Territorien

Noch vor der geplanten Beratung durch die Behörden macht das Verfahren zur Einreichung der COVID-19-Datenpakete für die Zulassung von Opaganib in verschiedenen Gebieten, darunter USA, EU, Lateinamerika und andere gute Fortschritte

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) (FRA: 2RH) ("RedHill" oder das "Unternehmen"), ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, gab heute den Abschluss einer strategischen Vereinbarung mit dem südkoreanischen Unternehmen Kukbo Co. Ltd. (Kospi: 001140) ("Kukbo") über den Kauf von RedHill American Depositary Shares ("ADS") von bis zu $10 Millionen im Rahmen einer Privatplatzierung bekannt. Die ADSs wurden mit einem Aufschlag von 20% auf den volumengewichteten Durchschnittspreis ("VWAP") der letzten 30 Handelstage bewertet.

Die strategische Investition von Kukbo in RedHill soll in zwei Tranchen erfolgen, wobei die erste Tranche in Höhe von $5 Mio. bereits gezahlt wurde und die zweite Tranche in Höhe von $5 Mio. innerhalb von sechs Monaten folgen soll, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Im Rahmen der ersten Tranche wird RedHill 827.586 ADSs zu einem Kaufpreis von 6,04 ausgeben, was einem Aufschlag von 20% auf der Grundlage des VWAP der ADSs von RedHill an der NASDAQ während der letzten 30 Handelstage vor dem Stichtag entspricht. Alle ADSs sollen mit einer 180-tägigen Übertragungsbeschränkung ausgegeben werden.

Darüber hinaus hat RedHill im Rahmen der Vereinbarung zugestimmt, Kukbo für einen Zeitraum von sechs Monaten das Recht auf ein Erstangebot für eine Lizenz für eines oder mehrere seiner klinischen Spätphasenprodukte: Opaganib, RHB-107 (Upamostat)[i]undTalicia®undfüreinesodermehrerederTerritorien:Südkorea,Japan,Indonesien,Vietnam,ThailandundMalaysia,einzuräumen.KukbohatdasRecht,dieADSsderzweitenTranchenichtzuerwerben,sollteinnerhalbvonsechsMonatennachAbschlussdererstenTranchekeinesolcheLizenzvereinbarungabgeschlossenwerden.