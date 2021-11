Lernstation - Studierende übernehmen die Pflege

19 Bachelorstudenten des 5. Semesters der Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder Wien sind für 14 Patienten der Chirurgischen Station verantwortlich.

Wien (OTS) - Betritt man derzeit die chirurgische Station A 3.1 des Ordenskrankenhauses Barmherzige Brüder Wien, fallen sofort viele gut gelaunte Studierende auf, die auf der Station unterwegs sind. Kein Wunder: sind doch derzeit 19 Bachelorstudent*innen des 5. Semesters der Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder Wien für 14 Patient*innen der Station verantwortlich. Bereits zum vierten Mal findet die „Temporäre Lernstation“ nun am Brüderkrankenhaus statt.

Mit dem Start der Lernstation am 6. November 2021 sind die Bachelorstudent*innen für Gesundheits- und Krankenpflege bis Ende November für den gesamten Arbeitsablauf selbst verantwortlich. Der Erfolg der Lernstation in den letzten Jahren führte auch an anderen Krankenhäusern zu regem Interesse: So wurde die Lernstation auf Basis der Erfahrungen von Wien auch im Krankenhaus der Elisabethinen in Klagenfurt und der Fachhochschule Kärnten übernommen.

Neue Wege in der Pflegeausbildung

Die Idee dahinter: Auf der „Lernstationen“ setzen die Studierenden unter enger Anleitung das um, was sie zuvor in der Theorie in Lehrveranstaltungen gelernt haben. Mag.a Barbara Zinka, Direktorin der Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder Wien: Die Lernstation soll einen aussagekräftigen Einblick in die Berufsrealität ermöglichen und den Studierenden zeigen, wie umfangreich und verantwortungsvoll das Aufgabengebiet einer Gesundheits- und Krankenpflegeperson ist. Es steht immer eine Stationsleitung, eine Praxisanleiterin, und eine Pflegepädagogin den Studierenden anleitend und begleitend zur Seite. Durch diese fixen Bezugspersonen können die Lernerfolge, aber auch der Lernbedarf der Studierenden besser erkannt werden, denn die individuelle Förderung steht hier im Mittelpunkt“.

Begeisterung bei den Studierenden

Fragt man die Studierende auf der Lernstation nach ihren ersten Erfahrungen, hört man durchweg Positives. „Die ersten Tage sind noch etwas ungewohnt, aber nach und nachkommt man gut mit den Aufgaben und Herausforderungen klar. Besonders gefällt mir, dass man selbstständig und eigenverantwortlich mit den Patient*innen arbeiten kann. Endlich kann ich unter Beweis stellen was ich in den letzten Jahren gelernt habe. Bisher konnte ich wirklich nur positive Erfahrungen sammeln. Bei Fragen kann man jederzeit auf das Team der Lernstation zurückkommen und jeder hilft“, berichtet eine Studentin von der aktuellen Lernstation. Besonders gelobt wird von den Teilnehmenden der Lernstation die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team. Die anwesenden diplomierten Pflegepersonen und das Ärzteteam der chirurgischen Abteilung binden die Studierenden in die Visiten und Ablauforganisation ein und erklären ausführlich. „Die Studierenden sollen im 5. Semester die Gelegenheit haben, ihr erworbenes Wissen und fachpraktisches Können unter Beweis zu stellen. Mit Unterstützung soll die Handlungskompetenz der Studierenden durch die Lernstation sichtbar werden, erklärt Pflegepädagogin Mag.a Sylvia Obereder, die bisher jede Lernstation begleitet hat.

Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder Wien

Die Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder Wien bildet seit mehr als 40 Jahren in den unterschiedlichen Bereichen der Pflege aus. Mehr als 2.000 Personen absolvierten bereits erfolgreich eine Aus- oder Weiterbildung. Seit dem Studienjahr 2017/18 stellt die Pflegeakademie in Kooperation mit der Fachhochschule Campus Wien 24 Studienplätze für das Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege zur Verfügung. Seit Herbst 2019 wird der neue Universitätslehrgang Intensivpflege der MedUni Wien und der Pflegeakademie durchgeführt. Darüber hinaus werden fachspezifische Weiterbildungen im Pflegebereich angeboten.

