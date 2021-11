steiermark.com: elements und punkt & komma präsentieren All-in-One Portal für Steiermark Tourismus

Zentralisierung als Lösung: 11 individuelle Erlebnisregionen werden nun unter dem Dach von Steiermark Tourismus, einer zentralen Online-Plattform, vereint.

Bei einem derart multidimensionalen Projekt können wir unser Potenzial als Agentur-Duo voll ausschöpfen. Wir liefern ein Gesamt-Package, das mit einer perfekt aufeinander abgestimmter Daten- und Content-Strategie überzeugt und hinsichtlich Performance und Sichtbarkeit punkten kann. Der Launch dieses zentralen Portals ist ein wichtiger Meilenstein im digitalen Tourismus, der nicht nur der Urlaubsdestination Steiermark, sondern insbesondere dem User von heute und seinen individuellen Bedürfnissen zugutekommt." Patrick Edelmayr, Geschäftsführer elements

Salzburg (OTS) - Das Agenturduo elements und punkt & komma präsentiert die neue Website steiermark.com und glänzt dabei mit einem überaus fortschrittlichen Konzept. Denn: Ab sofort bietet Steiermark Tourismus seinen Usern ein allumfassendes, digitales Urlaubserlebnis, das Daten, Content und überzeugende User Experience unter einem Dach vereint. Gemeinsam mit den beiden Erlebnisregionen „Gesäuse“ und „Schladming-Dachstein“ öffnet das Portal die Pforten zum Grünen Herz Österreichs. Weitere Regionsportale folgen in den kommenden Wochen.

2019 kommt es zur Initialzündung für ein anspruchsvolles Digitalisierungsvorhaben. elements und punkt & komma ziehen alle Register und präsentieren heute, zwei Jahre später, auf steiermark.com ein vollkommen neues Website-Konzept für das Grüne Herz Österreichs. Ein gelungener Relaunch, der kompromisslose Zentralisierung als ultimative Lösung sieht und für den User digital alles in einem vereint: Inspiration, Information, Buchungsmöglichkeiten und mehr.

Patrick Edelmayr, elements Geschäftsführer, betont die weitreichende Dimension des Online-Auftritts und die damit einhergehenden Vorteile: "Bei einem derart multidimensionalen Projekt können wir unser Potenzial als Agentur-Duo voll ausschöpfen. Wir liefern ein Gesamt-Package, das mit einer perfekt aufeinander abgestimmter Daten- und Content-Strategie überzeugt und hinsichtlich Performance und Sichtbarkeit punkten kann. Der Launch dieses zentralen Portals ist ein wichtiger Meilenstein im digitalen Tourismus, der nicht nur der Urlaubsdestination Steiermark, sondern insbesondere dem User von heute und seinen individuellen Bedürfnissen zugutekommt."



Innovatives Tourismusportal: zentral und userfreundlich

„All in one, but user first!“ war oberste Prämisse. Eine große, gemeinsame Plattform sollte ins Leben gerufen werden, die dem Gast in jeder Phase seines Urlaubes wertvolle Daten zur Verfügung stellt.

Grundvoraussetzung für ein Projekt dieser Größe war eine strukturierte Datenbank, um wesentliche Basisinhalte (A-Z-Betriebe, Regionen, Unterkünfte, Erlebnisse, Veranstaltungen, Ausflugsziele, Touren, etc.) aus unterschiedlichsten Primärsystemen zu einem großen Ganzen zusammenzuführen. Nicht zuletzt deshalb, um die Inhalte der Steiermark und ihrer Regionen über ein einheitliches Datensystem zu speisen. Keine separate Verwaltung mehr, sondern durchdachte Prozess-Optimierung.

Ein entscheidendes Anliegen war ein stimmiges, einheitliches Erscheinungsbild, welches dennoch die Individualität jeder Region zeigt, ohne Inhalte mehrfach zu veröffentlichen – und das sowohl für textbasierten als auch für visuellen Content.

Das neue All-in-one-Portal steiermark.com gilt als zentrale Anlaufstelle für potenzielle Besucher und langjährige Stammgäste der Tourismusdestination und ihrer elf Erlebnisregionen. Stets im Fokus: der Gast und seine Bedürfnisse. Ihm bietet man mit der neuen Website Emotion, Information, Service und eine spannende User Experience. Einfaches Handling ist kein Nice-to-have, sondern vielmehr eine Selbstverständlichkeit.

Umsetzung im Detail: Website-Konzept und Datenstrategie mit Know-how

Die Steiermark und elements verbindet eine langjährige Freundschaft. Die Zusammenarbeit währt nunmehr seit 2010. Im Jahr 2019 wurde gemeinsam mit der Content-Marketing-Agentur punkt & komma ein noch nie dagewesenes Website-Konzept in Kombination mit einer umfassenden Content-Strategie ausgearbeitet. Diese basiert auf dem 3-H- sowie dem HPCU-Modell und vereint das Beste aus beiden Welten. Im ersten Schritt wurde jener Content „ausgemistet“, der nicht den User-Bedürfnissen entsprach, im Anschluss für alle Phasen der Customer Journey Content kreiert.

Ein Projekt dieser Größe birgt nicht nur technische, sondern auch inhaltliche Herausforderungen – von mangelnder Datenqualität bis hin zu Duplicate Content. Weitreichende Datenanalysen, durchdachte Konzepte und Strategien waren daher ein absolutes Muss. Nur so war es möglich, die Flut an Informationen und Know-how zu bündeln und den bis dato enorm hohen Ressourcen- und Kosteneinsatz aller Regionen einzudämmen. Das endgültige Rollout im Jahr 2019 wurde von etlichen Projekt- und Content-Workshops begleitet.

Steiermark.com bediente sich einer klaren Tourismus- und einer durchdachten Datenstrategie und schaffte es so, eine Unmenge an Informationen sinnvoll und übersichtlich für den User zu bündeln. Das Open Source System Pimcore fungiert dabei als zentrale Datendrehscheibe. Sämtliche Basis-Inhalte wie Unterkünfte, Ausflugsziele, Touren, Event-Daten etc. wurden aus den Primärsystemen in das neue digitale Herz geholt. In weiterer Folge wurden die Inhalte über den Pimcore-Data-Hub verteilt und über die entsprechenden Kanäle wie Website, Apps oder Google gestreut.

Zentralisierung als Lösung: 29.972 Urlaubsmöglichkeiten unter einem Dach

Die Steiermark performt als digitaler Pionier der Tourismusbranche. Denn alles, was die Urlaubsdestination für den Gast zu bieten hat, findet sich nun gesammelt auf steiermark.com: sämtliche Beherbergungsbetriebe, Urlaubsangebote, Erlebnisse und Anbieter, Ausflugsziele, Infrastruktur und Veranstalter.

Wesentliche Anforderungen an das Projekt:

Qualität vor Quantität

Augenmerk auf die USPs der Steiermark mitsamt ihrer Regionen

Fokus auf den User und seine Bedürfnisse

Content von höchster Qualität

Bündelung von Know-how und Informationen

Steigerung von Relevanz und Sichtbarkeit

Reduktion von Kosten und Aufwänden

Steigerung der Brand Awareness

Die Highlights der Website:

Portal-Subportal-Prinzip

vollintegrierte Informations- und E-Commerce-Plattform

zahlreiche Anbindungen zu Feratel, Outdooractive, ZAMG, Bergfex, Evalanche, …

Online-Magazin

interaktive Karte

nativ integriertes Tourenportal

Microsites für Betriebe und Partner

Landingpages für Kampagnen, Hero-Themen und Leitprodukte

Presse- und Multimediaarchiv

Digital Asset Management mit dem vollintegrierten Pimcore-Asset-Experience-Portal

Individuell konfigurierbare Graph-QL-Schnittstellen über den Pimcore-Data-Hub

Blick in die Zukunft

Steiermark.com stellt die Weichen für eine wegweisende Online-Zukunft. Alles rund um die Themen Website, Campaign, Content, SEO/WPI/CRO, Design und Co. realisiert Steiermark Tourismus mit den Agenturen elements und punkt & komma, ebenso wie ein stimmiges Online- und Social-Media-Marketing-Package inklusive Visual-Produktion. Und die Zukunft hält noch viel bereit: Geplant sind regionsübergreifende Highlights wie Personalisierung, Kundenbindungstools und der Ausbau des E-Commerce.

Rückfragen & Kontakt:

elements New Media Solutions GmbH

Gusswerk Halle 6

Söllheimerstraße 16

5020 Salzburg / Austria



www.elements.at

www.facebook.com/elements.at



Mag. Christine Schober

christine.schober @ elements.at

+43 662 876 606