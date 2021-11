FPÖ – Hafenecker tief betroffen vom Ableben von Otto Pendl

Wien (OTS) - Mit großer Betroffenheit reagierte heute FPÖ NÖ-Landesparteiobmann-Stellvertreter NAbg. Christian Hafenecker, MA auf das Ableben des ehemaligen niederösterreichischen SPÖ-Nationalratsabgeordneten Otto Pendl.

„Otto Pendl war ein geradliniger Politiker der alten Schule, der weit über den politischen Bereich hinaus für unser Land und seine Bevölkerung engagiert war und sich dadurch höchste Verdienste erworben hat. Er wird als einzigartiger Mensch und Parlamentarier, der die Gabe besaß, in unverwechselbarer Wortgewandtheit die Dinge auf den Punkt zu bringen, sowie Handschlagqualität fernab von Fraktionsgrenzen gelebt hat, unvergessen bleiben. Meine Anteilnahme gilt seiner Familie und seinen Hinterbliebenen in diesen schweren Stunden“, so Hafenecker.

