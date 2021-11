NEOS Wien/Arapovic: Leerstandsabgabe ist kein Teil des Wiener Regierungsprogramms

Selma Arapovic: „Leerstand muss nicht mit zusätzlicher Abgabe bekämpft werden!“

Wien (OTS) - Verwundert zeigt sich NEOS Wien Wohnbausprecherin Selma Arapovic über die Forderung nach einer Leerstandsabgabe für Wien: „Wir halten uns an das Koalitionsabkommen und arbeiten in allen Bereichen – auch beim Thema Wohnen – die vereinbarten Projekte konsequent ab. Eine Leerstandsabgabe kommt im Koalitionsabkommen nicht vor und ist daher kein Thema, sie fällt nicht in Landeskompetenz und bedeutet einen schweren Eingriff in die Eigentumsrechte!“

Leerstehende Wohnungen für den Wohnungsmarkt zu mobilisieren, sei wichtig – eine Abgabe aber das falsche Rezept, so Arapovic: „Leerstände haben viele Gründe. Und es gilt diese zu bekämpfen, daher ist der Bund zum Beispiel gefordert, das Mietrechtsgesetz endlich zu modernisieren und damit Anreize zu schaffen, in Wohnungssanierungen mehr zu investieren, um so möglichst viele Bestandswohnungen für den Markt wieder attraktiv zu machen. Das wäre auch ein Impuls für Klima- und Umweltschutz.“

