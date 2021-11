Top-Leistung bei der „24-Stunden-Radchallenge für LICHT INS DUNKEL“: Erster Platz für Team Salzburg

9 Bundesländer – 9 Tage – 9 Teams: Promis radeln für den guten Zweck

Wien (OTS) - Die sechs Radlerinnen und Radler in Salzburg haben den ersten Platz und damit den Einzug ins Finale geschafft. Das Team um Skirennläufer Hannes Reichelt erzielte dabei den Spitzenwert von 845,48 Kilometern. Damit hat sich die Radchallenge zur Teamchallenge entwickelt, denn die Salzburger sind bei der letzten Etappe um den Gesamtsieg fix dabei. Die Teams von Kärnten und Burgenland, aktuell auf den Plätzen zwei und drei, sind noch nicht sicher gesetzt – schließlich folgen noch die Etappen in Wien und Niederösterreich.

Den Konkurrenzkampf unter den Ländern findet der Salzburger Teamkapitän Hannes Reichelt „cool, um uns gegenseitig zu pushen und so viele Kilometer wie möglich zu radeln“ – und letztlich viel Geld für LICHT INS DUNKEL einzufahren. Seine Taktik – nicht gleich alles zu geben und in der Nacht durchzuhalten – hat das Team mit Skirennläuferin Nicole Hosp, Radrennfahrer Gerrit Glomser, den beiden Fallschirmspringern Sophie Grill und Manuel Sulzbacher sowie Buchautor Clemens Trischler, perfekt ausgeführt: „Die Strategie war richtig, aber auch der Kampfgeist, der ganze Teamgeist hat uns dorthin gebracht, wo wir jetzt stehen – mit 845 gefahrenen Kilometern am ersten Platz!“

Teamsponsor Daniel Bauchinger, Geschäftsführer der Salzburger Hausbetreuung Bauchinger: „Wir wollten in Salzburg Teamsponsor sein, weil wir LICHT INS DUNKEL das ganze Jahr über unterstützen und persönlich stolz und froh sind, dass wir alle gesund sein dürfen – die Familie, die Freunde und die Firma. Deshalb geben wir gerne einen kleinen Teil zurück!“

Die 24-Stunden-Radchallenge für LICHT INS DUNKEL

Unter dem Titel „9 Bundesländer – 9 Tage – 9 Teams: 24 Stunden für den guten Zweck“ engagieren sich heuer insgesamt 54 Promis, Profi-und Heeressportler/innen für die Spendensammelaktion zugunsten von LICHT INS DUNKEL. In jedem Bundesland startet wöchentlich je ein Team – angeführt von einem Teamkapitän oder von einer Teamkapitänin – in den Wettkampf um die meistgefahrenen Kilometer innerhalb von 24 Stunden.

Die achte Etappe wird am 11. November in Wien, im Hervis Store Stadlau, und die neunte Etappe am 16. November in Niederösterreich, im Hervis Store Fischapark in Wiener Neustadt, ausgetragen.

Die drei besten Teams treten im Finale am 23. November gegeneinander an.

Hauptspender des Finales sind der Werkzeughersteller Einhell und der Fachmarkt für Werkzeuge Zgonc, sie spenden für jeden geradelten Kilometer des Finales 100 Euro. Die Austragungs-Locations in den Bundesländern stellt die Sporthandelskette Hervis zur Verfügung.

Alle Informationen zur Spendensammelaktion unter lichtinsdunkel.ORF.at

