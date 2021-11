SPÖ Kärnten trauert um Otto Pendl

Kaiser, Sucher: In all seinen Funktionen hat sich Otto Pendl immer für seine Mitmenschen eingesetzt

Klagenfurt (OTS) - Die Kärntner SPÖ zeigt sich tief betroffen vom Ableben des sozialdemokratischen Spitzenpolitikers und ehemaligen Nationalratsabgeordneten Otto Pendl, der am Dienstag nach kurzer Krankheit im 70. Lebensjahr verstorben ist. Der vormalige Justizwachebeamte Otto Pendl, war 15 Jahre Bürgermeister der niederösterreichischen Gemeinde Trumau. Im Nationalrat saß er von 1998 bis 2017. Pendl war unter anderem Sicherheitssprecher, Fraktionschef der Sozialdemokraten in einem der Korruptions-U-Ausschüsse im Nationalrat und Vorsitzender der Bundesheer-Kommission. Er war auch Träger des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich sowie Träger des Großen Ehrenzeichen des Landes Kärnten.



„2018 durfte ich Otto Pendl mit dem Großen Ehrenzeichen des Landes Kärnten auszeichnen und ich wiederhole heute, in Trauer und Schmerz, was ich damals mit Freude gesagt habe: Die Welt wird immer komplexer und die Herausforderungen größer. Daher wird es immer wichtiger, Menschen vor den Vorhang zu holen, die Vorbilder sind. Menschen wie Otto Pendl, dessen Engagement und Einsatz für eine höheres Ziel uns Vorbild sein soll. Menschen die lösungsorientiert und gemeinschaftlich denken, die das Einende suchen und nicht das Trennende. Otto Pendler war so ein Mensch und er hinterlässt eine große, schmerzliche Lücke“, so SPÖ Kärnten Landesparteivorsitzender LH Peter Kaiser.



„In allen Funktionen, die er im Laufe seiner erfolgreichen politischen Karriere ausübte, war sein Handeln stets geprägt von unseren sozialdemokratischen Werten - doch er betonte stets, dass wir uns nur gemeinsam den großen Herausforderungen stellen können - oder gegeneinander scheitern werden. Wir sind zutiefst betroffen darüber, dass Otto Pendl nicht mehr an unserer Seite steht“, so SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher.



„Unsere Gedanken sind in diesen traurigen Stunden bei der Familie und den Freunden von Otto Pendl, denen wir, im Namen der gesamten SPÖ Kärnten, unser tiefstes Beileid aussprechen“, so Kaiser und Sucher.



