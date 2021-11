Harisch bei „Pro und Contra“ heute um 20:20 Uhr auf PULS 24: „Nur eine Impfpflicht des Staates führt zu 90 Prozent Geimpften“

Nationalratsabgeordnete Sibylle Hamann (Die Grünen) und Gerald Loacker (NEOS) sagen dem Hotelier allerdings ein Eigeninteresse am Impfzwang nach.

Wien (OTS) - Der Obmann von Kitzbühel Tourismus, Christian Harisch, fordert in der PULS 4/PULS 24-TV-Diskussion „Pro und Contra“ am Dienstag eine generelle Impfpflicht in Österreich: „Sind wir doch ehrlich, schauen wir doch der Wahrheit ins Auge: Nur die Impfpflicht führt dazu, dass wir in Österreich 80, 90 Prozent der Menschen dazu bringen, dass sie sich impfen.“ Der Hotelier kritisiert aber auch die Politik für ihr Nichthandeln in den vergangenen Monaten: „Keine einzige Partei hatte den Mut, dafür aufzustehen“, sagt Harisch.

Dies stelle die Wirtschaft nun vor ernsthafte Probleme: „Ich kann als Unternehmer, wenn es kein Gesetz gibt, die Impfpflicht (Anm.: von den Mitarbeiter:innen) nicht verlangen“, so Harisch weiter. Selbst bei Neueinstellungen dürfe er den Impfstatus nicht überprüfen, sagt Harisch (sic). Und: Die Gesetze mache nicht der Unternehmer, die mache der Nationalrat.

Eine Impfpflicht nur für bestimmte Berufsgruppen wie Tourismus oder Pflege ist laut Harisch keine Lösung: „Ja, was passiert denn dann? Dann verlieren wir noch mehr Arbeitskräfte. Uns fehlen bereits 100.000 Arbeitskräfte im Tourismus.“

Die Nationalratsabgeordnete Sibylle Hamann (Die Grünen) kritisiert Harisch dafür scharf: „Sie wollen eine Impfpflicht für die gesamte Bevölkerung, damit Sie Ihre Mitarbeiter finden.“ Einen Impfzwang lehnt Hamann ab.

Auch der Nationalratsabgeordnete Gerald Loacker (NEOS) zeigt kein Verständnis für Harisch’ Vorstoß nach einer gesetzlichen Regelung beim Impfen: „Sie verlangen von der Politik, dass die eine Impfpflicht einführt und selbst machen Sie es nicht einmal im eigenen Betrieb - das nenne ich Doppelmoral.”



„Pro und Contra“ heute wieder um 20:20 Uhr auf PULS 24, auf www.puls4.at und www.puls24.at sowie auf der ZAPPN App.

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470