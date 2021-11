Sagartz: "Private Initiativen für Entwicklungszusammenarbeit fördern"

Austausch im Europaparlament mit Melinda Gates / Gemeinsam und konsequent Gesundheitssysteme ausbauen

Brüssel (OTS) - "Die Gates-Stiftung ist die größte private Stiftung für Entwicklungszusammenarbeit der Welt und die EU ist der größte Geldgeber der weltweiten Entwicklungszusammenarbeit, da liegt eine Zusammenarbeit auf der Hand. Melinda Gates, die Co-Vorsitzende der Stiftung, kann ihre Expertise in der Entwicklungsarbeit einbringen und macht auf Probleme aufmerksam, denen private Initiativen in ihrer Arbeit begegnen. Hier müssen wir gemeinsam an Verbesserungen arbeiten und einen solchen Einsatz fördern. Menschen und Organisationen, die sich für andere einsetzen, denen es weniger gut geht, dürfen wir keine Steine in den Weg legen - im Gegenteil", sagt der Europa-Abgeordnete Christian Sagartz zum heutigen Treffen mit Melinda Gates. Gemeinsam mit anderen Abgeordneten bespricht er mit ihr aktuelle Fragen der Entwicklungszusammenarbeit im Entwicklungsausschuss.

"Ein gemeinsamer Fokus der EU und der Gates-Stiftung ist die Gesundheitsförderung in Staaten mit niedrigeren Einkommen. Wir wissen, dass eine positive wirtschaftliche Entwicklung und damit mehr Arbeitsplätze und mehr Chancen auf ein gutes Leben direkt mit einer Verbesserung der Gesundheitsversorgung zusammenhängen. Ein besser funktionierendes Gesundheitssystem ist für wirtschaftlich schwächere Staaten eine entscheidende Hilfe zur Selbsthilfe. Hier müssen wir uns weiter engagieren. Die Pandemie hat einmal mehr eindrücklich gezeigt, dass der globale Gesundheitsschutz uns alle angeht", sagt Sagartz, der die ÖVP im Entwicklungsausschuss vertritt. (Schluss)

