Gruber-Pruner: „Kinder und Jugendliche verdienen sich einen eigenen politischen Fokus – in Bund und Land“

Kinderrechte-Ausschuss des Bundesrates auf Arbeitsbesuch in Tirol

Wien (OTS/SK) - Es ist mittlerweile eine Tradition des Bundesrates, dass der Kinderrechte-Ausschuss jenes Bundesland, das die Bundesrats-Präsidentschaft innehat, besucht. Deshalb waren diese Woche Mitglieder des Kinderrechte-Ausschusses sowie des Ausschusses für Familie und Jugend auf Arbeitsbesuch in Innsbruck. Daniela Gruber-Pruner, SPÖ-Bundesrätin und Vorsitzende des Kinderrechte-Ausschusses betonte: "Wir wollen mit den Treffen und Terminen in den Bundesländern einerseits die Auseinandersetzung mit den Rechten von Kindern und Jugendlichen anregen und andererseits auch Informationen austauschen. In diesem Sinne konnten wir in Tirol viele spannende Gespräche führen.“ ****

Beim politischen Austausch mit Abgeordneten zum Tiroler Landtag im historischen Landtagssaal wurde erörtert, so Gruber-Pruner weiter, welche Handlungsfelder in Bezug auf Kinder und Jugendliche aus Sicht der Tiroler Landespolitik bestehen. Besonders positiv wurde von den Landtagsabgeordneten die Tatsache hervorgehoben, dass die österreichische Länderkammer einen eigenen Ausschuss für dieses Thema eingerichtet hat und dass dies auch für die Landtage eine nachahmenswerte Idee sei. „Ich kann diesem Ansinnen nur zustimmen, denn Kinder und Jugendliche verdienen sich jedenfalls einen eigenen politischen Fokus“, bekräftigt die SPÖ-Bundesrätin.

Auch beim Gespräch mit der Tiroler Kinder- und Jugendanwältin Elisabeth Harasser standen die Arbeit für die Kinder und Jugendlichen und die erzielten Verbesserungen, aber auch neue Herausforderungen im Zentrum. Einen beeindruckenden Abschluss bildete die Präsentation des Projektes „jung&weise“ des Vereins Welt der Kinder. Dieses Partizipationsprojekt zielt darauf ab, Jugendliche dabei zu unterstützen, ihre Anliegen zu formulieren und umzusetzen. „Summa sumarum war der Arbeitsbesuch im Westen ein wichtiger Austausch und hat bei allen Beteiligten viele positive Eindrücke und wichtige Inputs für die politische Arbeit im Sinne der Kinder und Jugendlichen gebracht“, freut sich Daniela Gruber-Pruner. (Schluss) sr/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at