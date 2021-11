Hanke/Ruck: Großes Potenzial für Wiener Unternehmen in den VAE

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und WK Wien-Präsident Walter Ruck werben für die Wiener Wirtschaft in Dubai. Energy Globe Award überreicht.

Wien (OTS) - Wiens Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und Wiens Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck befinden sich derzeit auf gemeinsamer Wirtschaftsmission in Dubai. Im Rahmen der dort stattfindenden Expo machen beide auch Werbung für den Wirtschaftsstandort Wien und seine Unternehmen.

Bei einem Treffen mit dem Generaldirektor der Dubai Municipality, Dawood Al Hajri, betonten Hanke und Ruck die guten Wirtschaftsbeziehungen zwischen Wien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie der Stadt Dubai. Am Programm stand der Austausch über die Wirtschaftslage von Wien und Dubai, Erfahrungen mit der Bekämpfung der Pandemie und natürlich die Expo.

„Wien hat hier viele Möglichkeiten, diese wollen wir nutzen. Sowohl exportseitig für die Wiener Wirtschaft, als auch als starker, stabiler und innovativer Standort für Investitionen aus dieser Region. Der Technologie- und Umweltbereich scheint hier besonders interessant. Wir werden alles tun, um hier verstärkt rund um diese Stärkefelder Kooperationen gemeinsam mit der Wiener Wirtschaft ins Leben zu rufen“, so Hanke.

„Die VAE sind vor allem für Wiener Unternehmen ein guter Boden. Die Exporte unserer Betriebe sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Rund ein Viertel aller Exporte in die VAE kommen aktuell aus Wien. Zudem sind die VAE eine gute Destination, wenn man den Schritt auf den arabischen Markt machen möchte. Auf dieser Basis wollen wir unsere wirtschaftlichen Aktivitäten weiter ausbauen. Für heimische Unternehmen gibt es hier großes Potenzial“, sagt Präsident Ruck.

In Summe haben sich die Wiener Exporte in den vergangenen zehn Jahren auf 126 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Sogar im Corona-Jahr 2020 haben die Exporte aus Wien in die VAE um drei Prozent zugelegt. Besonders gefragt sind in den VAE elektrische Maschinen, optische Messgeräte oder pharmazeutische und chemische Erzeugnisse. Auch bei Dienstleistungsexporten sind Wiener Unternehmen führend.

Auszeichnung für Wasseraufbereitungsanlage

Im Rahmen des Treffens überreichten Hanke und Ruck auch den Nationalen Energy Globe Award für die VAE an Dawood Al Hajri in Vertretung der Stadtverwaltung Dubai. Ausgezeichnet wurde die Abwasseraufbereitungs- und Recycling-Anlage Jebel Ali in Dubai. Sie ist Teil eines integrierten und nachhaltigen Abwasserrecycling-Programms in Dubai.

Der Energy Globe Award wurde 1999 vom Österreicher Wolfgang Neumann gegründet und zeichnet jedes Jahr herausragende, nachhaltige Projekte mit dem Schwerpunkt auf Ressourcenschonung, Energieeffizienz und Einsatz erneuerbarer Energien aus. Mehr als 180 Nationen sind dabei.

