NEOS laden zur Klima-Enquete – Verantwortung. Kontrolle. Konsequenzen.

Bernhard: „Da COP26 zu Ende geht und Klimaschützer_innen einen ambitionsloses Ergebnis befürchten, bleiben NEOS dran und laden am 22. November zu einer parlamentarischen Klima-Enquete.“

Wien (OTS) - „Nach dem Ende der internationalen Klimakonferenz COP26 in Glasgow diese Woche darf der Kampf gegen den Klimawandel nicht einschlafen“, betont NEOS-Umwelt- und Klimasprecher Michael Bernhard. „Die globalen und nationalen Bemühungen müssen weitergehen. Deshalb werden wir NEOS auch die Debatte weiterführen. Der NEOS Parlamentsklub lädt am 22. November 2021 deshalb zur Klima-Enquete – Verantwortung. Kontrolle. Konsequenzen“



Motiviert durch die Initiative der Non-Profit Organisation „AllRise“, den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro wegen seiner Regenwald-Politik vor dem Strafgerichtshof in Den Haag zur Verantwortung zu ziehen, werden NEOS mit zwei Podiumsdiskussionen mit Expert_innen über Verantwortung, Kontrolle und Konsequenzen in der (Klima-)Politik diskutieren. Auch Vertreter_innen von „AllRise“ werden an den Podiumsdiskussionen teilnehmen.



NEOS Klima-Enquete – Verantwortung. Kontrolle. Konsequenzen.

Zeit: 22 November 2021, Einlass: 13:45 Uhr und Beginn: 14:00 Uhr

Ende: 18 Uhr (inklusive informeller Teil und Catering)



Ort: Palais Epstein, Dr.-Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien, Innenhof



Anmeldungen für Journalist_innen zur Klub-Enquete sind ab sofort per E-Mail an presse@neos.eu möglich.



