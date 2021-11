SPÖ-Silvan ad Novogenia: „Firmen, die Betriebsratsgründungen verhindern, dürfen keine öffentlichen Aufträge erhalten!“

Wien (OTS/SK) - „Unternehmen, die Mitspracherechte der Arbeitnehmer*innen behindern, dürfen keine öffentlichen Aufträge mehr erhalten“, so SPÖ-Abgeordneter und FSG-Gewerkschafter Rudolf Silvan am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Er fordert daher die Ministerien und Bundesländer auf, der Firma Novogenia zukünftig keine Aufträge mehr zu erteilen. Hintergrund: das Corona-Labor Novogenia in Eugendorf bei Salzburg verdient Millionen an öffentlichen Geldern durch die Abwicklung und Auswertung von PCR-Tests, unter anderem für die PCR-Gurgeltests an Schulen oder jetzt auch in diversen Bundesländern wie in Salzburg oder Silvans Heimatbundesland Niederösterreich. Laut einer Pressemitteilung der Gewerkschaft GPA soll eben dieses Unternehmen, das Unsummen aus der öffentlichen Hand kassiert hat, die Gründung eines Betriebsrates mittels fragwürdigster Methoden verhindert haben. ****

Silvan fordert Novogenia auf, sich anstatt auf die Boykottierung einer Betriebsratsgründung auf die Abwicklung der PCR-Tests zu konzentrieren, hier kam es zuletzt in Salzburg und Niederösterreich zu massiven Problemen und Verzögerungen. Auch beim PCR-Gurgeltestchaos an den Schulen war die Fa. Novogenia involviert und ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Zur Erinnerung: Seinerzeit beeinspruchte ein Anbieter für PCR-Tests die Ausschreibung des Bildungsministeriums, da die Ausschreibung auf zwei Firmen zugeschnitten worden sein soll - mit dabei war hier eben auch die Fa. Novogenia aus Eugendorf bei Salzburg, aber auch die niederösterreichische Firma Covid Fighters. Beide Firmen weisen eine deutliche ÖVP-Nähe auf, an Novogenia ist der Bruder des vor kurzem suspendierten Diplomaten Wolfgang Peterlik beteiligt, bei den Covid Fighters war dies der ÖVP Landtagsabgeordneter Anton Erber. Die Ausschreibung wurde damals überarbeitet und neu gestartet. Für nächste Woche erwartet Silvan dazu die Beantwortung einer Parlamentarischen Anfrage.

SERVICE: Die Anfrage finden Sie unter: https://bit.ly/3C34nAj

(Schluss) lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at