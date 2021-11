SPÖ-Deutsch: „Allzeit-Hoch bei Neuinfektionen trauriger Beweis für totales Regierungsversagen bei Corona-Management“

Verschlafener Sommer, Kurz-Fake-News vom Ende der Pandemie und verantwortungslose türkis-grüne Chaospolitik rächen sich bitter

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Mittwoch, seine Kritik am „katastrophalen Corona-Management der Regierung“ erneuert. „Die SPÖ hat immer wieder an die Regierung appelliert, endlich für ein funktionierendes Corona-Management mit Klarheit, Voraussicht und Planbarkeit zu sorgen. Und wir haben wiederholt vor einem Verschlafen des Sommers und einer Wiederholung des Corona-Horrorjahrs 2020 gewarnt. Aber die Regierung hat alle Warnungen in den Wind geschlagen und ihr fahrlässiges Corona-Management by Chaos einfach fortgesetzt. Die Folgen dieser verantwortungslosen Politik müssen jetzt die Menschen und die Wirtschaft ausbaden“, so Deutsch. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Dass es jetzt mit 11.398 Fällen ein Allzeit-Hoch bei den Neuinfektionen in Österreich gibt, ist der traurige Beweis für das totale Regierungsversagen beim Corona-Management“, so Deutsch, der hier besonders die unrühmliche Rolle von Sebastian Kurz hervorhebt, der die Pandemie eiskalt zur Privatsache erklärt hat und der Bevölkerung mit seiner Aussage, dass die Pandemie bewältigt sei, trügerische Sicherheit vorgegaukelt hat. ****

Deutsch unterstrich weiters: „Die leeren Ankündigungen und falschen Versprechen, die von der Regierung abgedrehte Impfkampagne, Kurz‘ Fake-News von der gemeisterten Pandemie und dem angeblichen ‚Licht am Ende des Tunnels‘, das Verordnungschaos, der verschlafene Sommer, die fehlenden Impfanstrengungen und die mangelnde Vorbereitung rächen sich jetzt bitter. Die Corona-Zahlen sind so hoch wie noch nie, die Lage in den Krankenhäusern und Intensivstationen wird immer dramatischer, die Impfquote ist immer noch viel zu niedrig. Doch die ÖVP ist nach wie vor nur mit sich selbst, dem Machterhalt und den absurden Plänen von Kurz beschäftigt, während man Mückstein offenbar ins Gedächtnis rufen muss, dass er eigentlich Gesundheitsminister ist und endlich Leadership zeigen muss. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer steht fest: „Die türkis-grüne Regierung hat nichts aus ihren Fehlern gelernt. Im Gegenteil: Die Regierung hat die Bevölkerung sehenden Auges schutzlos der vierten Welle überlassen und Österreich und den Menschen schwer geschadet. Türkis-Grün sorgt noch immer nicht für Klarheit, sondern lässt die Menschen weiter im Unklaren darüber, wie es jetzt weitergeht“, betonte Deutsch, der klarstellt, dass die Regierung endlich aufwachen, die Menschen schützen und die Corona-Pandemie wirksam bekämpfen muss. (Schluss) mb/bj

