Wiener Weihnachtstraum und Christkindlmarkt eröffnen am Freitag

Adventstimmung von 12. November bis 26. Dezember vor dem Wiener Rathaus

150 Stände beim Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz

Weihnachtswelt mit Attraktionen für Jung und Alt im gesamten Rathauspark

Sicheres Erlebnis: 2G-Regel auf dem Christkindlmarkt und bei Fahrgeschäften

Illuminierung des Wiener Weihnachtsbaums am Samstag, 13. November um 17:30 Uhr

Es weihnachtet schon sehr – zumindest vor dem Wiener Rathaus. Denn in den vergangenen Wochen wurden hier die Vorbereitungen für Wiens wohl bekanntestes und größtes Weihnachtsspektakel getroffen, den Wiener Weihnachtstraum inklusive Christkindlmarkt. Von 12. November bis 26. Dezember 2021 haben alle BesucherInnen aus Wien, den Bundesländern und dem Ausland Zeit, vor der Kulisse des Rathauses Geschenke für ihre Lieben zu kaufen, weihnachtliche Köstlichkeiten zu probieren und bleibende Eindrücke zu sammeln – all das in einem sicheren Rahmen.

Der Wiener Christkindlmarkt: Besinnlich und sicher

Endlich ist es soweit! Nach einem Jahr Pause öffnet am Freitag, den 12. November, der Wiener Christkindlmarkt seine Tore. Wie gewohnt, werden bunte Lichter, verführerische Düfte und sanfte Weihnachtsmelodien den Wiener Rathausplatz in eine stimmungsvolle Atmosphäre tauchen. Rund 150 Hütten bieten Kunsthandwerk und Dekorationen für einen besinnlichen Advent, Süßigkeiten und weihnachtliche Handelswaren für die ganze Familie, Maronistände und eine vielfältige Gastronomie für die kulinarische Einstimmung auf das große Fest. Als Rahmenprogramm werden heuer unter anderem zweimal täglich ab dem 26. November Turmbläser auftreten und die BesucherInnen musikalisch in weihnachtliche Stimmung versetzen.

Um die Sicherheit der BesucherInnen und StandlerInnen zu gewährleisten und den Aufenthalt für alle so entspannt wie möglich zu gestalten, wird es bei den zahlreichen Eingängen zum Rathausplatz Zugangskontrollen geben. So können alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.

Der Rathauspark als zauberhafte Weihnachtswelt

Auch abseits des Christkindlmarkts dürfen sich Jung und Alt über ein bezauberndes Angebot freuen, denn alle Jahre wieder verwandelt sich der Rathauspark mit seinen festlich beleuchteten Baumriesen in eine märchenhalte Weihnachtswelt.

Kinder können die Wartezeit auf das frohe Fest mit einer Fahrt auf dem Altwiener Ringelspiel verkürzen oder die Weihnachtswelt vom Riesenrad aus in luftiger Höhe bestaunen. Entlang des Krippenpfads im Rathauspark warten zwölf in liebevoller Handarbeit gefertigte Krippen auf die neugierigen Blicke der BesucherInnen. Die aufwendig gestalteten und vom Wiener Krippenverein bereitgestellten Exponate zeigen heuer orientalische Krippen, die ursprünglichste Form der Darstellung der Weihnachtsgeschichte.

Und weil Weihnachten nun einmal das Fest der Liebe ist, geht es im Rathauspark romantisch so richtig zur Sache: Unter dem beliebten und schon von weitem sichtbarbaren Wiener Herzerlbaum schlagen die Herzen aller BesucherInnen höher. Die mit 200 leuchtenden Herzen geschmückte Platane eignet sich nicht nur für unvergessliche Momente, sondern auch als perfektes Fotomotiv. Und auch der Bussiplatz sowie der neu errichtete Mistelzweigpavillon sind ideale Orte für Sympathiebekundungen, Freundschaftsschwüre und Liebesbeweise aller Art: Romantik pur! Zwei weitere Fotopoints, eine lebensgroße Krippe und viele andere dekorative Elemente runden das wortwörtlich traumhafte Angebot ab.

Ein sicheres und unbeschwertes Weihnachtserlebnis

Die Weihnachtswelt im Rathauspark ist frei und ohne Zugangskontrollen zu besuchen, einzig bei den beiden Fahrgeschäften, dem Riesenrad und dem Ringelspiel, gilt die 2G-Regel.

Beim Christkindlmarkt heißt es hingegen bereits beim Eingang „geimpft oder genesen“. Alle Gäste müssen einen entsprechenden Nachweis vorweisen, um das Marktgelände betreten zu können. Einem sicheren, vergnüglichen und unbeschwerten Weihnachtsvergnügen steht dann nichts mehr im Weg.

Auf der Website www.wienerweihnachtstraum.at können sich die BesucherInnen detailliert über die aktuell geltenden Richtlinien und weiteren Empfehlungen informieren.

Wiener Weihnachtstraum 2021

Der Christkindlmarkt des Wiener Weihnachtstraum ist von 12. November bis einschließlich 26. Dezember 2021 wie folgt geöffnet: sonntags bis donnerstags von 10 bis 21:30 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 22 Uhr sowie am 24. Dezember von 11 bis 19 Uhr.

Die weihnachtliche Beleuchtung des Christbaums und der Weihnachtswelt im Rathauspark wird am 13. November um 17:30 Uhr feierlich in Betrieb genommen und erstrahlt dann täglich ab Einbruch der Dunkelheit bis 22 Uhr. Der Rathauspark ist durchgehend öffentlich begehbar.

Der Wiener Christkindlmarkt wird vom Verein zur Förderung des Marktgewerbes organisiert, die Weihnachtswelt im Rathauspark von der stadt wien marketing gmbh.



