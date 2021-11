7,1 Millionen Unique Clients – Heute.at neue Nummer-1-Onlinezeitung

Wachablöse am heimischen Onlinemarkt: ÖWA Basic weist Heute.at mit 7,1 Millionen Endgeräten erstmals als Marktführer der Internet-Zeitungen aus

Wien (OTS) - Regierungskrise samt Kurz-Rücktritt, laufend aktuelle Corona-Updates und der Star-Aufschlag in der Wiener Stadthalle – der Oktober war so nachrichtenintensiv wie kaum je zuvor. Heute.at etablierte sich – einmal mehr – als schnelle und verlässliche Infoquelle der Österreicherinnen und Österreicher.

Die am Mittwoch veröffentlichten Daten der unabhängigen Webanalyse (ÖWA Basic) weisen Heute.at mit 7,1 Millionen Unique Clients erstmals als Marktführer unter Österreichs Online-Tageszeitungen aus. Das ist ein Plus von einer Million Endgeräten binnen eines Monats.

„Es war ein intensiver Oktober für unsere Redaktion, deren großer Einsatz nun belohnt wird. Die sehr erfreulichen Zugriffszahlen von Heute.at zeigen, dass wir mit unserer inhaltlichen Weiterentwicklung den richtigen Kurs eingeschlagen haben und auch bei politischer Berichterstattung – von Livetickern bis zu den vertiefenden ‚Kopfnüssen‘ – große Relevanz genießen“, freuen sich die beiden Co-Geschäftsführer von Heute.at, Marcel Kohler und Wolfgang Jansky.

Erfreulich ist auch die große Treue der Userinnen und User, so bescheinigt die ÖWA Heute.at 34,6 Millionen Visits. „Im Schnitt verzeichneten wir schon 1,1 Millionen Besuche pro Tag – ein bedeutender Erfolg“, so Heute.at-Chefredakteur Clemens Oistric, der sich im Namen der gesamten Chefredaktion für die Treue bedankt. „Wir wollen nah bei unseren Leserinnen und Lesern sein; in unsicheren und bewegten Zeiten aber auch das Positive sehen und abbilden. So haben wir etwa mit ‚Romina Backstage‘ bewusst ein junges Videoformat gestartet, das künftig mit hochkarätigen Gästen prickelnde Einblicke in die Promiwelt liefert.“

„Von dieser signifikanten Steigerung der Reichweite profitieren vor allem die Werbekunden unseres Hauses“, sagt Mag. Alexander Leitner, Managing Director Digital von Goldbach Audience Austria, welche die Vermarktung von Heute.at innehat. "Unsere Werbepartner finden auf Heute.at beste Voraussetzungen vor, um ihre Zielgruppen quer über das gesamte Bundesgebiet in großer Zahl zu erreichen."

Quelle: ÖWA Basic, Oktober 2021, Einzelangebote

