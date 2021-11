SOS-Familientipps: Hilfe, wir versinken im Alltag!

Im hektischen Alltag kommt bewusste und gemeinsame Zeit mit der Familie leider oft zu kurz. Die SOS-Familientipps helfen dabei, Raum für Nähe und Zuneigung im Alltag zu schaffen.

Wien (OTS) - Die Tage werden kürzer, in der Schule warten die ersten Prüfungen, im Job hat sich das Tempo erhöht und der Sommerurlaub ist nur noch eine entfernte Erinnerung. Im Herbst kann da der ganz normale Familienalltag schnell zum Stress werden. „Ehe man sich‘s versieht, geht das in den Ferien aufgebaute Familien-Wir-Gefühl verloren. Anspannung und ein „nebeneinander her Leben“ sind oftmals die Folge“, so Christina Kern, Mitarbeiterin im SOS-Kinderdorf Altmünster.

Die Expertin rät, jede Woche bewusst gemeinsam verbrachte Familienzeiten zu planen und Rituale einzuführen, die die Beziehung stärken. Wertschätzende Worte sind genauso wichtig, wie hin und wieder eine Auszeit für die Eltern. Denn oft sind es die kleinen Momente des Alltags, die viel bewirken.



Ausführliche Anregungen gibt‘s in den SOS-Familientipps.

