Mario Kunasek zum Ableben von Otto Pendl

Graz (OTS) - Die Nachricht des Ablebens des ehemaligen Abgeordneten zum Nationalrat Otto Pendl erreichte auch den ehemaligen Verteidigungsminister und nunmehrigen Klubobmann der steirischen Freiheitlichen Mario Kunasek mit großem Bedauern. „Otto Pendl war über viele Jahre hinweg und in verschiedensten Funktionen stets ein aufrechter und geradliniger Verfechter der Interessen des Österreichischen Bundesheeres. Als langjähriges Mitglied und späterer Obmannstellvertreter des Landesverteidigungsausschusses sowie als Präsidiumsmitglied der parlamentarischen Bundesheerkommission war Otto Pendl ein fairer Politiker, dem das Wohl des Bundesheeres – insbesondere die Aufrechterhaltung der allgemeinen Wehrpflicht – ein Herzensanliegen war. Auch in meiner späteren Funktion als Bundesminister für Landesverteidigung war die politische Zusammenarbeit stets von Respekt und Anerkennung geprägt. Ich wünsche den Hinterbliebenen viel Kraft in dieser schweren Zeit“, so FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek in einer ersten Reaktion.

