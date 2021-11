SPÖ Wien: Trauer um Otto Pendl

„Politisch, sozial und gesellschaftlich immer für die Sicherheit der Menschen im Einsatz.“

Wien (OTS/SPW) - Tief betroffen zeigen sich der Vorsitzende der SPÖ Wien, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Landesparteisekretärin LAbg. Barbara Novak, BA vom Tod des Nationalratsabgeordneten a.D. Otto Pendl. „Mit Otto Pendl ist ein Urgestein der österreichischen Sozialdemokratie und ein überzeugter Kämpfer für soziale Gerechtigkeit, der sich durch sein Engagement sowie seine respektvolle aber direkte Art auch über die Parteigrenzen hinaus großer Anerkennung erfreute, für immer von uns gegangen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen“, so Ludwig und Novak. ****

Pendl war langjähriger Sicherheitssprecher der SPÖ im Parlament und Bürgermeister der Gemeinde Trumau in Niederösterreich. Erst kürzlich wurde ihm anlässlich seines 70. Geburtstags von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Wien überreicht. „Otto Pendl hat sich in seinen politischen Funktionen immer für die Sicherheit der Menschen eingesetzt - politisch, sozial und gesellschaftlich. Seine kräftige Stimme ist ein großer Verlust“, so Ludwig und Novak abschließend. (Schluss)

