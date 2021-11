Barbara Stöckl im Gespräch mit Gregor Schlierenzauer, Daniela Fally, Felix Dvorak, Lilian Klebow und Menerva Hammad

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 11. November um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 11. November 2021, um 23.05 Uhr in ORF 2 Ex-Skispringer Gregor Schlierenzauer, Opernsängerin Daniela Fally, Kabarettist und Autor Felix Dvorak, Schauspielerin Lilian Klebow und Journalistin Menerva Hammad zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Ich war sicher ein sehr von Erfolg getriebener junger Mensch. Ich habe mir selten ein Blatt vor den Mund genommen, auch wenn es manchmal gescheiter gewesen wäre“, so Gregor Schlierenzauer, der mit 53 Weltcupsiegen Skisprung-Rekordhalter ist. In „Stöckl“ spricht er über seine Jahre im Ski-Zirkus und seine Zukunftspläne nach dem Karriere-Ende.

„Bin das ehrlich ich oder versuche ich, anderen zu gefallen?“, diese Frage stellte sich Schauspielerin und „Soko Donau“-Darstellerin Lilian Klebow in den vergangenen Jahren immer öfter und hat sich auf Reise zu sich selbst und ihren Wurzeln gemacht und auch neue Seiten ihres Frauseins entdeckt.

Mit dem Thema weibliche Identität beschäftigt sich auch Autorin und Journalistin Menerva Hammad. Die zweifache Mutter und Wienerin mit ägyptischen Wurzeln lebt derzeit in Abu Dhabi und hat sich in ihrem aktuellen Buch Gedanken darüber gemacht, wie man zwischen Schlafmangel und vollen Windeln Mutter sein und dabei Frau bleiben kann.

Außerdem zu Gast: Opernsängerin Daniela Fally, die ausgehend von Niederösterreich die Bühnen der Welt erobert hat, sowie Autor und Kabarettist Felix Dvorak. Er hat seinerzeit als Intendant ihr Talent auf der Bühne des Stadttheaters Berndorf erkannt und damit den Grundstein ihrer Weltkarriere gelegt. Im Gespräch erzählen die beiden über die Magie der Bühne und die wichtigen Werte abseits der Theaterwelt.

