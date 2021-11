Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures: Tiefe Trauer um Otto Pendl

Er war ein Mann, der das Gemeinsame stets über das Trennende gestellt und Parteigrenzen überwunden hat

Wien (PK) - "Die Nachricht vom Ableben meines Freundes und ehemaligen langjährigen Nationalratskollegen Otto Pendl erfüllt mich mit großer Trauer. Erst vor wenigen Wochen durfte ich ihm in feierlichem Rahmen im Rathaus seiner geliebten Heimatgemeinde Trumau zu seinem 70. Geburtstag gratulieren; äußerlich von seiner schweren Krankheit zwar gezeichnet, erlebte ich Otto, wie ich ihn kenne - voller Kampfesmut , Elan und Zuversicht", erklärte die Zweite Nationalratspräsidentin anlässlich dessen Ablebens, "So werde ich ihn stets in Erinnerung behalten: als großen Sozialdemokraten, der sich immer für das Wohl der Menschen eingesetzt hat. Er war ein Mann, der das Gemeinsame stets über das Trennende gestellt und Parteigrenzen überwunden hat, ein aufrichtiger und loyaler Freund und Mitstreiter!

Meine Gedanken sind in diesen Stunden auch bei seiner Frau, seiner Tochter und den Enkeltöchtern, seine Familie ging Otto über alles! Die Worte, die er bei seiner Geburtstagsfeier an uns gerichtet hat, sind Ottos Vermächtnis an uns alle: ‚Wer glaubt, wir werden die großen Herausforderungen der Menschheit gegeneinander schaffen, dem sage ich, dann werden wir gegeneinander scheitern. Soll jeder mal darüber nachdenken und das Beste daraus machen!‘

Ruhe in Frieden, lieber Otto!" (schluss) red

