„Eco“ am 11. November: Streit um die Löhne – mehr Geld für Corona-Helden?

Außerdem um 22.30 Uhr in ORF 2: Wie österreichisch ist die Telekom noch?

„Eco" am Donnerstag, dem 11. November 2021, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Streit um die Löhne: Mehr Geld für Corona-Helden?

Die Metaller haben als erste ihre jährlichen Lohnverhandlungen abgeschlossen. Mit einem Plus von 3,55 Prozent waren sie erfolgreich. Wird dieser Erfolg auch in den systemrelevanten Branchen – also bei den Pflegerinnen und Pflegern und im Handel – spürbar sein? Die Ärztekammer will schon jetzt ein Plus von 5 Prozent für das Spitals-Personal und auch die Kindergärtnerinnen fordern mehr Lohn und eine Entlastung durch zusätzliches Personal. Können die Heldinnen und Helden der Krise jetzt nach den Metallern auch mit einem kräftigen Plus rechnen? Bericht: Nadja Hahn, Werner Jambor.

Gestörte Leitung: Wie österreichisch ist die Telekom noch?

Die A1 Telekom ist seit mehr als sieben Jahren in ausländischer Hand. Das teilstaatliche Unternehmen mit Tochtergesellschaften in ganz Osteuropa gehört mehrheitlich dem mexikanischen Konzern América Móvil. Dort hat die Österreich-Tochter eine Sonderstellung: Durch einen Syndikatsvertrag bleibt Wien zumindest bis 2024 Sitz des Europa-Geschäfts. Doch was geschieht mit dem Standort, wenn dieser Vertrag ausläuft? Für Unruhe sorgt auch, dass Arbeitsplätze ins Ausland verlagert und womöglich Funktürme verkauft werden sollen. Verliert Österreich immer mehr Einfluss auf die Telekom? Bericht:

Johannes Schwitzer-Fürnsinn, Hans Wu.

Kampf um Boden: Das Haus im Grünen als Klimaproblem

Immer mehr Menschen zieht es aufs Land. Der Traum vom Haus im Grünen ist durch die Coronakrise für viele noch verlockender geworden. Preise steigen, Grund ist knapp, Gemeinden profitieren. Aber zu welchem Preis? Der Bodenverbrauch in Österreich ist enorm, auch der Verkehr nimmt zu und damit die Treibhausgase. Versiegelter Boden verschlimmert Hochwasser und Hitze. Österreich erreicht seine Klimaziele nicht. Dabei könnte eine umweltfreundliche Raumplanung viel dazu beitragen. Während die Welt auf der UNO-Klimakonferenz in Glasgow um Lösungen im Kampf gegen die Erderwärmung ringt, bringt „Eco“ das Thema auf österreichischen Boden. Bericht: Bettina Fink, Nadja Hahn.

