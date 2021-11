Nationalratspräsident Sobotka bestürzt über Tod von Otto Pendl

Langjähriger Nationalratsabgeordneter ist am Dienstag nach kurzer Krankheit verstorben

Wien (PK) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka bekundet seine tiefe Trauer über den Tod von Otto Pendl. "Ich bin zutiefst erschüttert über den Tod von Nationalrat a.D. Otto Pendl. Er war ein Mensch mit Handschlagqualität, mit dem ich vor allem während meiner Zeit in der niederösterreichischen Landesregierung eng zusammengearbeitet und den ich dort sehr zu schätzen gelernt habe. So ist zwischen Otto und mir eine Freundschaft über Parteigrenzen hinweg entstanden. Mein tief empfundenes Beileid gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie."

Otto Pendl war von 1998 bis 2017 Abgeordneter zum Nationalrat. Pendl war unter anderem Sicherheitssprecher der SPÖ, Vorsitzender der parlamentarischen Bundesheerkommission und auch Fraktionschef der SozialdemokratInnen in einem der Korruptions-U-Ausschüsse im Nationalrat. (Schluss) red

