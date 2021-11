Nehammer: Otto Pendl hat Österreich sicherer gemacht

Innenminister spricht der Familie und Freunden des langjährigen SPÖ-Sicherheitssprechers Beileidswünsche aus

Wien (OTS) - Der ehemalige SPÖ-Nationalratsabgeordnete und Sicherheitssprecher Otto Pendl ist am Morgen des 10. November 2021 verstorben. „Otto Pendl hat in den vergangenen Jahrzehnten die österreichische Sicherheitspolitik, aber auch den Parlamentarismus entscheidend mitgeprägt. Viele Reformen im Sicherheitsbereich wurden von ihm mitgestaltet und tragen auch seine Handschrift“, sagte Innenminister Karl Nehammer in einer ersten Reaktion auf den plötzlichen Tod von Otto Pendl.

Mitgestalter der Sicherheit in Österreich

„Otto Pendl war nicht nur ein profunder Kenner der vielfältigen Aufgaben des Innenministeriums, sondern vor allem auch ein Abgeordneter, dem die Anliegen der Polizistinnen und Polizisten am Herzen lagen. Handschlagqualität, Geradlinigkeit und Dialogfähigkeit in jeder Situation sind Begriffe, die für mich immer mit Otto Pendl verbunden sein werden. Meine aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie und Freunden“, sagte Karl Nehammer.

