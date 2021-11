FPÖ – Kickl: Otto Pendl war ein politisches Original mit Handschlagqualität

Wien (OTS) - Betroffen über den Tod des ehemaligen SPÖ-Nationalratsabgeordneten Otto Pendl zeigte sich heute FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl: „Otto Pendl war ein politisches Original mit Handschlagqualität. Er war ein Politiker mit Ecken und Kanten und war mit einer Unverwechselbarkeit wie nur wenige andere Politiker ausgestattet. Vor allem in seinen inhaltlichen Schwerpunktbereichen Sicherheit und Landesverteidigung hat Otto Pendl vollen Einsatz an den Tag gelegt. Mein Mitgefühl gilt in diesen Stunden der Familie des Verstorbenen.“

