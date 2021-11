Großeltern leisten einen wichtigen Beitrag für die Familien in Niederösterreich

LR Teschl-Hofmeister: Ein großes Dankeschön gilt allen Großmüttern und Großvätern

St.Pölten (OTS) - Am 12. November feiern wir den Internationalen Oma-Opa-Tag, ein Ehrentag für Großeltern, der deren besondere Rolle in der Familie hervorheben soll. „Omas und Opas sind wichtige Bezugspersonen für ihre Enkelkinder. Sie nehmen sich besonders viel Zeit für gemeinsame Unternehmungen und Gespräche mit den Kindern, vermitteln wichtige Werte und fungieren als Bindeglied zwischen den Generationen“, so Familien- und Senioren-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister über die zentrale Bedeutung des Internationalen Oma-Opa-Tages und betont weiter: „Großeltern sind auch für Eltern eine wesentliche Unterstützung in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Immerhin wurden vor der Corona-Pandemie 29 Prozent aller Kinder in Österreich von den Großeltern betreut.“ Zu den leiblichen Großeltern nehmen auch zunehmend Leihomas und Leihopas wichtige Rollen in den Familien ein: „Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Omas, Opas und engagierten Seniorinnen und Senioren, die sich als Leihoma oder Leihopa einer Familie angeschlossen haben, und einen wertvollen Beitrag in der Familie leisten, bedanken“, so Teschl-Hofmeister.

Für gemeinsame Unternehmungen oder Einkäufe kann der kostenlose NÖ Familienpass mit seinen rund 550 Partnerbetrieben auch von Großeltern und Leihgroßeltern beantragt werden. „Der NÖ Familienpass ist eine Vorteilskarte für alle, die gerne Zeit mit Kindern verbringen. Dazu zählen neben den Eltern natürlich auch Omas, Opas, Leihomas und Leihopas. Die attraktiven Ermäßigungen bei den Partnerbetrieben laden zum gemeinsamen Zeitverbringen mit den Enkelkindern ein“, freut sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister abschließend. Der NÖ Familienpass kann kostenlos unter noe.familienpass.at beantragt werden.

Weitere Informationen: NÖ Familienland GmbH Karin Feldhofer, Telefon 02742/9005-13484, E-Mail karin.feldhofer @ noel.gv.at.

